 Ryanair uçağı Almanya′da acil iniş yaptı | ALMANYA | DW | 14.07.2018

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ALMANYA

Ryanair uçağı Almanya'da acil iniş yaptı

Ryanair havayollarına ait bir yolcu uçağında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle uçak Frankfurt-Hahn Havalimanı’na acil iniş yaparken, otuzdan fazla yolcu da hastaneye kaldırıldı.

Ryanair'in Dublin-Zadar seferini yapan uçağında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Ryanair'in Dublin-Zadar seferini yapan uçağında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Ryanair havayollarına ait bir yolcu uçağı, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Almanya'nın Frankfurt-Hahn Havalimanı'na acil iniş yaptı. Dublin'den kalkan ve Hırvatistan'ın Zadar kentine doğru seferini yapan yolcu uçağında kabin basıncının düşmesinin ardından 30'dan fazla yolcu rahatsızlandı.

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada 33 yolcunun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Emniyet Teşkilatı'ndan bir sözcü, "Yolcular baş ve kulak ağrısı ile mide bulantısından yakınıyordu" açıklamasında bulundu.

Dublin'den kalkan yolcu uçağının 189 yolcu taşıdığı ve kabin basıncının düşmesinin ardından oksijen maskelerinin açıldığı kaydedildi. Frankfurt'taki yolcular için sabah saatlerinde yeni bir uçak tahsis edildiği ancak bazıları tıbbi nedenlerle olmak üzere yaklaşık 20 yolcunun bu uçağa binmediği ifade edildi.

Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında yaşanan sorununun tam olarak ne olduğu henüz netlik kazanmadı. Emniyet Teşkilatı sözcüsü uzmanların konuyu kapsamlı olarak araştırmalarının gerektiğini ve bunun zaman alacağını belirtti.

FR-7312 sefer sayılı uçağın yolcularından biri Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada bir gürültü duyduklarını, ardından sıcaklığın bir anda düştüğünü ve oksijen maskelerinin açıldığını söyledi. Yolcu, uçakta başta kısa süreli bir panik yaşandığını, ancak daha sonra tüm yolcuların sakinliğini koruduğunu belirtti.

dpa/BW,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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