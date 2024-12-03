Rutte: Ukrayna'nın barış fikirlerindense silaha ihtiyacı var

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyelerinden Ukrayna'ya daha fazla silah desteği isterken Kiev'e ivedi bir NATO üyeliğinin kapısını kapattı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi ülkelere çağrıda bulunarak Ukrayna'daki Rus işgalinin sona erdirilmesine ilişkin olasılıkları tartışmak yerine daha çok Ukrayna'yı silahlandırmaya odaklanmalarını istedi.

"Ukrayna'nın barış sürecinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin daha fazla fikre ihtiyacı yok" diyen Rutte, Kiev'in acil olarak daha fazla askeri yardımlara ve füze savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Rutte, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, silah desteğininKiev'in müzakerelere başlamak durumunda kalması halinde pozisyonunu güçlendireceğini belirterek, "Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. Ukrayna'ya sağladığımız askeri destek ne kadar güçlü olursa, müzakerelerdeki pozisyonu da o kadar güçlü olur" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da toplantı öncesi Brüksel'de yaptığı açıklamada Batılı müttefikleri daha fazla askeri yardım yapmaya çağırdı. Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırıları karşısında Kiev'in acilen 20 hava savunma sistemine daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Sibiha, "Güçlü bir caydırıcı pakete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Sibiha, ABD'nin Hawks ve NASAMS sistemlerinin yanı sıra Almanya'nın Ukrayna'ya çeşitli kereler tedarik ettiği Iris-T sistemlerini talep ettiklerini belirtti.

NASAMS hava savunma sistemi Fotoğraf: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Rutte'den Putin'e eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirme konusunda hevesli olduğuna dair bir işaret görmediğini belirten NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya'nın saldırganlığı herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Tam tersine, Putin söylemlerini sertleştiriyor ve hâlâ pervasız bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.

Rutte, öngörüsüne gerekçe olarak, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'daki savaşa dahil edilmesini ve Ukrayna'nın orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik'le vurulmasını gösterdi.

Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusunda ise temkinli ifadeler kullanan Rutte, Ukrayna'nın NATO'ya hızlı bir üyelik daveti almasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in kontrolündeki bölgelerin Rusya'ya karşı korunabilmesi için hızla NATO'ya üye olmayı talep etmiş, bunun karşılığında da Moskova'nın ele geçirdiği topraklardan geçici olarak vazgeçmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sürüyor. Fotoğraf: RBB/Docdays/DW

Kremlin'den sert tepki

Kremlin ise bunun üzerine Ukrayna'ya NATO üyeliği için yapılacak bir daveti "kabul edilemez bir tehdit" olarak algılayacaklarını bildirmişti.

NATO Genel Sekreteri, Ukraya'nın NATO üyeliğinin "adım adım" ilerleyecek bir süreç içerisinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Öte yandan Kiev, Rusya'nın en yeni orta menzilli hipersonik balistik füzesi Oreşnik'e karşı savunma sistemleri temini için Batılı destekçilerine baskısını sürdürüyor. Ancak diplomatik çevrelere göre, şu ana kadar hiç bir ülke Ukrayna'nın bu yöndeki talebine sıcak bakmıyor.

AFP,Reuters,dpa/TY,BK

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