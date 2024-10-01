Yeni NATO Genel Sekreteri'nden Trump'a övgü

NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte ilk basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ı öven ifadeler kullandı ve Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteği sürdürme sözü verdi.

Brüksel'de Jens Stoltenberg'den görevi devralan Rutte "Ukrayna'ya şu ana kadar verdiğimiz desteğin maliyeti, Putin'e izin vermemiz halinde karşılaşacağımız maliyetten çok çok daha düşük" dedi. Stoltenberg ile bir süreklilik sergileyeceğini ifade eden Rutte başlıca üç önceliği olarak NATO'nun herhangi bir tehdide karşı savunma yeteneklerini güvence altına almayı, Ukrayna'yı desteklemeyi ve küresel meydan okumalara karşı her taraftan müttefiklerle çalışmayı saydı.

"Endişeli değilim"

Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 5 Kasım tarihinde ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması ihtimaline ilişkin Cumhuriyetçi başkan adayıyla çalışmaktan "endişeli olmadığını" belirtti.

Rutte "Donald Trump ile dört yıl boyunca çalıştım. Bizi (savunma konusunda) harcama yapmaya zorlayan oydu ve bunu başardı da zira şu anda onun göreve geldiği dönemden çok daha yüksek bir harcama düzeyindeyiz" dedi.

NATO tahminlerine göre 32 üye ülkeden 23'ü gayri safi milli hasılasının yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefini bu yıl içerisinde tutturacak. 10 yıl önce bu hedefi tutturabilen ülkelerin sayısı sadece üçtü. Yetkililer her ne kadar bu hedefin tutturulmasında Trump'ın bir etkisi olabileceğini kabul etse de bu gelişmede asıl Rusya'nın 2022'de başlattığı Ukrayna işgalinin belirleyici olduğu kanaatinde.

Mark Rutte NATO genel sekreterliği görevini Jens Stoltenberg'den devraldı Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS

"Trump Çin konusunda haklıydı"

Mark Rutte konuşmasında Trump'ın NATO'yu daha fazla Çin'e odaklanmaya zorlamakta da haklı olduğunu belirtti. Rutte, NATO tarafından dile getirilen Çin'in teknoloji desteği vererek Rusya'nın Ukrayna'daki savaş faaliyetlerinin "kesin bir kolaylaştırıcısı" olduğu iddiasını yineledi.

Rutte Demokrat aday Kamala Harris'i de öven ifadeler kullandı. Harris'in "başkan yardımcısı olarak harika bir sicile sahip olduğunu" ve "çok saygı duyulan bir lider" olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın savaştaki durumu konusunda ise açık bir yanıt vermekten kaçınan Rutte savaş sahasındaki durumun "çetin" olduğunu ve Rusya'nın bu yıl büyük bedeller ödeyerek "sınırlı" kazanımlar elde ettiğini belirtti. Her gün bin Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı yönünde tahminler olduğunu dile getiren Rutte "Ukrayna'nın egemen, bağımsız, demokratik bir ülke olarak kalmasını teminat altına almalıyız" dedi.

Kremlin Rutte'nin göreve gelmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Rutte yönetiminde NATO ile ilişkilerde bir iyileşme beklemediklerini duyurdu.

Reuters,dpa / EC,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?