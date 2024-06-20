Rutte NATO yarışında tek aday

Kısa süre içinde Hollanda başbakanlığı görevini devretmeye hazırlanan Mark Rutte'nin NATO'ya yeni genel sekreter olarak atanması neredeyse kesinleşti. Rutte'nin tek rakibi Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis yarıştan çekildiğini açıkladı.

57 yaşındaki Rutte'nin isminin yeni genel sekreter olarak İttifak'ın 32 üyesi tarafından önümüzdeki günlerde resmen açıklanması ve 1 Ekim'de, halihazırda bu görevi yürüten Jens Stoltenberg'in yerini alması bekleniyor.

Adaylığını açıkladıktan hemen sonra ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğini alan Rutte, Türkiye'nin çekimserliğini Nisan ayında İstanbul'a yaptığı ziyaretle aştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın itirazları ise, bu hafta gayri resmi AB liderler zirvesi sırasında giderildi.

Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak göreve başladığında bu koltukta bugüne dek oturan dördüncü Hollandalı olacak.

Yeni Genel Sekreteri bekleyen zorluklar

Rutte, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en kritik dönemlerden birinde İttifak'a liderlik eden eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'den görevi devraldığında birçok zorlu mesele ile karşı karşıya kalacak. Hollandalı siyasetçi, Batılı devletlerin Ukrayna savaşına çekilebileceğine dair endişelerin arttığı, İttifak ve Avrupa'ya şüpheyle bakan Donald Trump'ın Kasım ayında yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenen kritik bir dönemde NATO'nun başına geçiyor.

Rutte'nin dört yıllık görev süresi başladıktan sadece birkaç hafta sonra ABD'de sandıklar kurulacak. Anketler Trump'ın bir dönem aradan sonra göreve dönmesinin mümkün olduğuna işaret ederken, bunun Washington'un Avrupa'nın güvenliğinde oynadığı rolü zayıflatabileceği yorumları yapılıyor. Nitekim Trump, seçim kampanyası sırasında savunmaya yeterince para harcamayan İttifak üyelerine, olası Rus saldırısı halinde destek vermeyeceğini dile getirmişti.

AFP / MUK,ET

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