Rusya'ya Ukraynalıları sürgün etme suçlaması

BM Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği yerlerde insanları zorla toplama kampları ya da Rusya’nın başka bölgelerine gönderdiği iddiaları sert tartışmalara neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'da çatışma bölgelerindekiinsanları zorla alıkoyduğu ve toplama kamplarına yerleştirdiği iddiaları sert tartışmalara neden oldu.

Amerikan yönetimi Rusya ordusunu savaş bölgesinde gözaltına aldığı insanları, istekleri dışında Rusya ya da Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelere gönderebilmek için toplama kamplarına götürdüğünü iddia ediyor. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfeld Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda yaptığı açıklamada, tahminlere göre 900 bin ile bir milyon 600 bin Ukraynalı'nın zorla sürgün edildiğini söyledi.

Amerikalı yetkilinin verdiği bu bilgiler, Ukrayna'da çatışmaların sürmesi sebebiyle bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor. BM'deki Ukrayna heyeti 2 milyon 500 bin Ukraynalı'nın ülkenin güney ve doğusundan sürgün edildiğini ve Sibirya'nın ya da Rusya'nın doğusuna götürüldüğünü belirtiyor.

Mona Juul Fotoğraf: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Norveç'in BM Temsilcisi Mona Juul da yaptığı açıklamada, insanların götürüldüğü kamplara yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çeken bağımsız bilgilerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i binlerce Ukraynalı vatandaşını zorla yerinden ederek başka yerlere göndermekle suçlamıştı.

Ukraynalı çocuklar Rus ailelere evlatlık mı veriliyor?

BM İnsan Hakları Komitesi, Ukraynalı çocukların hızlıca Rus vatandaşı olmaları ve evlatlık verilebilmeleri için Rusya'ya gönderildiğine yönelik güvenilir raporların olduğuna işaret ediyor. BM yetkilileri, ebeveyni olmayan Ukraynalı küçük çocukların Rus vatandaşlığına geçirilerek, "Rus aileleri tarafından evlat edinilmeleri" için basit bir süreç uygulandığını iddia ediyor.

Rosemary DiCarlo Fotoğraf: Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/picture alliance

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo oturumda yaptığı açıklamada, "Rusya ve orduya bağlı yerel güçlere yönelik, şiddet kullanılan zorla alıkoymalar, sürgünler ve filtre kampları suçlamaları aşırı derecede endişe verici" dedi.

DiCarlo Ukrayna'dan yurt dışına kaçanların sayısının yedi milyonu geçtiğine işaret ederek ülkede 5 bin 718 sivilin ise savaşta hayatını kaybettiğini vurguladı.

Rusya "filtre kampları" reddediyor

Rusya ise Ukraynalılar'ın zorla götürüldüğü iddia edilen "filtre kamplarını" reddetti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenziya, "Ne hakkında konuştuğunuzu anlamıyoruz" dedi. Nebenziya, filtreme kavramının doğru tanımlanmadığını iddia ederek, Rusya'ya göç etmek isteyen Ukraynalılar'ın götürüldüğü tesislerin olmasının normal olduğunu savundu. Rusya temsilcisine göre bu tesislere götürülen Ukraynalılar daha sonra özgürce Rusya'da yaşayabiliyor ya da istedikleri zaman Rusya'yı terkedebiliyor. Nebenziya birçok insanın "Ukrayna rejiminden" kaçmak istediğini ve rejimin kendi vatandaşlarını koruma kalkanı olarak kullandığını iddia etti.

Vasiliy Nebenziya Fotoğraf: Yuki Iwamura/AP/picture alliance

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda Ukraynalıları tutukladığı, sorguladığı toplama kampları olduğu iddia ediliyor. Ukrayna'da işgal edilen topraklarda bir filtreleme işlemi yapıldığı ve bu bölgelerdeki sivillerin bir kısmının Rusya'nın farklı bölgelerine zorla götürüldüğü de iddialar arasında.

dpa,AFP / HT,ET