Rusya'ya AB ve ABD'den yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yaptırımlarına onay verdi. Açıklama, AB dönem başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından Cuma gecesi yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketinin üye ülkeler tarafından kabul edildiği belirtildi.

Yaptırım paketinin bütün ayrıntıları henüz açıklanmazken, sosyal medya paylaşımda yeni yaptırım paketinin hem askeri hem de sivil maksatlı kullanıma olanak sağlayan ''çift kullanımlı'' ürünlere yönelik daha sıkı ihracat kısıtlamalarını getirdiği belirtildi. Öte yandan, savaşı destekleyen, propaganda yayan veya Rusya'ya savaşta kullanılmak üzere İHA teslimatı gerçekleştiren kişi ve kuruluşlara yönelik tedbirler alınacağı da duyuruldu. Paylaşımda, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceği de vurgulandı.

ABD'den de yeni yaptırım kararı

Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Washington'dan da Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ve ticaret kısıtlamaları kararı geldi. ABD Maliye Bakanlığı, 22 Rus vatandaşına ve 83 kuruluşa yönelik yaptırım açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı da 60'tan fazla üst düzey Rus yetkiliye yaptırım getirdi.

Öte yandan ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılında, Ukrayna'ya daha önce taahhüt edilen 9,9 milyar dolarlık yardım programını devreye soktuğunu duyurdu. Kiev yönetimine yapılan bu yardım, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile, Rus ordusunun 24 Şubat 2022'de "özel askeri operasyon" adı altında Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden bir yıl geçti. Çatışmalarda bugüne dek 180 bin Rus askerinin ya öldüğü ya da yaralandığı tahmin ediliyor. Ukrayna tarafında ise 100 bin askerin öldüğü veya yaralandığı düşünülüyor. 8 milyondan fazla Ukraynalının ise ülkesinden kaçmak zorunda kaldığı bildiriliyor.

dpa,Reuters/ÖA,MY