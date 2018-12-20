Rusya'nın yeni hipersonik füzesi 2019'da hazır

Rusya "Avangard" adını verdiği yeni hipersonik füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu bilgiyi Çarşamba günü hükümet temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda aktardı. Televizyondan yayınlanan toplantıda Putin, füzenin "tamamıyla başarılı" bir biçimde test edildiğini kaydetti. Gelişmeyi "ülke ve silahlı kuvvetler için önemli bir an" olarak tanımlayan Putin, "Rusya'nın bundan böyle yeni bir stratejik silahı vardır" dedi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, füzenin testi emrini Moskova'daki kontrol merkezinden verdi. Rusya'nın güneyinden fırlatılan Avangard, 6 bin kilometre uzaklıkta Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadasında bulunan hedefini başarıyla vurdu.

Putin, bir kıtalararası balistik füze (ICBM) olan Avangard'ın 2019'dan itibaren kullanıma hazır olacağını kaydetti.

Avangard'ın başarılı bir şekilde denendiğini duyuran Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve kurmayları ile

"Yenilmez" füze

Avangard füze sistemini ilk kez mart ayında kamuoyuna duyuran Putin, sistemin "yenilmez" olduğunu ifade etmişti. Hipersonik füzenin ses hızından 20 kat daha hızlı olduğunu belirten Putin, füzenin aynı zamanda yana ve dikine manevralar yapabildiğini ve füze savunma sistemlerini de aşabildiğini belirtmişti.

Avangard ile ilgili duyuru, küresel nükleer silahlanmanın tartışıldığı bir ortamda geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında, 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekilme tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Putin, ABD'nin söz konusu kararı uygulamaya geçirmesi halinde yeni nükleer füze geliştireceklerini söylemişti. Rusya'yı INF anlaşmasını ihlal etmekle suçlayan Washington, aralık ayı başında Moskova'ya ültimatom vererek, antlaşmanın şartlarını yerine getirmek için şubata kadar süre tanımıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Avangard duyurusunun yapıldığı gün ABD ile Rusya arasındaki orta menzilli silah antlaşmasının feshi halinde Almanya ve Avrupa'ya nükleer başlıklı orta menzilli füze konuşlandırılmasına "kesinlikle karşı olduğunu" açıkladı.

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AP,rtr/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe