 Rusya′nın yeni başbakanı Mişustin oldu | DÜNYA | DW | 16.01.2020

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DÜNYA

Rusya'nın yeni başbakanı Mişustin oldu

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in istifasının üzerinden 24 saat geçmeden başbakanlığa Mihail Mişustin seçildi. Putin'in duyurduğu anayasa reformu için çalışmalar da başladı.

Putin'in önerdiği Mişustin (sağda) başbakan oldu

Putin'in önerdiği Mişustin (sağda) başbakan oldu

Rusya'da Dimitri Medvedev liderliğindeki hükümetin dün beklenmedik bir şekilde istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday gösterdiği Mihail Mişustin'in başbakanlığı parlamentonun alt kanadı Duma tarafından onaylandı. Mişustin, 424 milletvekilinin 383'ünün oyu ile başbakanlığa seçilmiş oldu. Karşı oy kullanılmazken, 41 milletvekili çekimser kaldı.

Medvedev'in başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamasının ardından Putin, Federal Vergi Dairesi Müdürü Mişustin'i başbakanlığa aday göstermişti. Duma'daki oylama öncesinde iktidardaki Birleşik Rusya partisi de 53 yaşındaki Mişustin'in başbakanlığını onaylamıştı. Duma'daki oylama formalite olarak değerlendirilmişti.

Mühendislik öğrenimi gören Mişustin, 2010 yılında Vergi Dairesi'nin yöneticiliğini üstlenmeden önce çok sayıda devlet kurumunda görev yapmıştı.

Medvedev ve kabine dün istifa etmişti

Medvedev'in istifası, Putin'in ülkenin siyasal sisteminde değişiklik öngören anayasa reformu yapılacağı açıklaması sonrasında gelmişti. Anayasa reformu, başkanlık sisteminin korunmasını ancak parlamentonun yetkilerinin artırılmasını öngörüyor. Medvedev ile birlikte kabine üyelerinin istifası, Putin'in devlet başkanlığı görevini bırakacağı 2024 sonrasına ilişkin spekülasyonlara neden oldu. Gözlemciler, Putin'in görevini bırakmasının ardından da iktidarını korumak istediğini savunuyor.

Anayasa değişikliği için çalışmalar başladı

Anayasa reformu için Putin'in başkanlığında yaklaşık 70 üyeden oluşan komisyon da çalışmalarına bugün başladı. Anayasa değişikliği ile parlamentonun yetkilerinin artırılarak, başbakanı seçmesi öngörülüyor. Rusya'daki mevcut sistemde, Devlet Başkanı tarafından önerilen başbakan Duma tarafından seçiliyor.

AFP/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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