Rusya'nın uzay aracı Ay'a çakıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı, bir süredir temasın kesildiği Luna-25 aracının Ay'ın yüzeyine çarptığını bildirdi. Uzay aracının Ay'ın güney kutbuna inerek bir ilki gerçekleştirmesi hedefleniyordu.

Rusya'ya ait Luna-25 adlı uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı bildirildi. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'tan yapılan açıklamada ilk bulgulara göre uzay aracının daha önceden belirlenmiş yörüngesinden çıktığı ve "Ay'ın yüzeyiyle çarpışmasının ardından varlığının sona erdiği" belirtildi.

Luna-25'in akıbeti ile ilgili daha önce "anormal bir durum" olduğunu açıklamış ancak daha fazla ayrıntıya yer verilmemişti. Roscosmos son açıklamasında "19 ve 20 Ağustos tarihlerinde aracın yerini tespit etmek ve temas kurmak için yapılan girişimler başarısız oldu" dedi.

Uzay ajansı kazanın nedenlerine ilişkin bir soruşturma başlatılacağını belirtirken, hangi teknik sorunların meydana gelmiş olabileceğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Rusya'nın 47 yıl sonra başlattığı ilk Ay misyonunda, 5 günlük yolculuğun ardından 16 Ağustos'ta Ay yörüngesine giren Luna-25 uzay aracının, 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyordu.

1989'dan beri ilkti

Luna-25 ile Moskova, Sovyet dönemindeki Luna programının mirasını sürdürmek ve Batı'nın izolasyon politikası karşısında bağımsız Ay araştırmalarına geri dönmeyi amaçlıyordu. 800 kilogram ağırlığındaki Luna-25 ile Ay'ın güney kutbuna inilerek tarihte bir ilkin gerçekleştirilmesi hedefleniyordu.

Rusya, Mars'ın uydularını keşfetmeye yönelik başarısızlıkla sonuçlanan 1989'daki girişiminden bu yana bir gök cismine iniş yapmayı denememişti.

Roscosmos Başkanı Yuri Borisov Ay'a inme girişiminin "riskli" olacağını söylemiş ve Haziran ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze yaptığı görüşmede başarılı olma olasılığının "yüzde 70 civarında" olduğunu belirtmişti.

AFP / GY, HT

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