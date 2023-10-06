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Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırısında 51 köylü öldü

6 Ekim 2023

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bir köye düzenlediği füze saldırısında, bir askerin cenaze törenine katılan 51 köylü öldü. BM, "Sivillere yönelik saldırı savaş suçudur" açıklaması yaptı.

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Hroza köyüne düzenlenen füze saldırısında bir kafe ve markette toplam 51 kişi öldü.
Hroza köyüne düzenlenen füze saldırısında bir kafe ve markette toplam 51 kişi öldü.Fotoğraf: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde bir köye düzenlenen Rus füze saldırısında 51 kişi öldü. Ölenler arasında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi. Saldırı sırasında Hroza köyü sakinlerinin, geçen yıl savaşta öldürülen ve Dnipro'ya gömülen bir askerin cenazesinin kendi köyüne nakledilmesi vesilesiyle düzenlenen törende bir araya geldikleri ve saldırı sırasında kafede 60 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda, cenaze töreni yapılan askerin eşinin ve oğlunun da öldüğü bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, saldırıda bir market ve bir kafenin vurulduğunu belirterek Rusya'yı bilinçli bir şekilde sivilleri hedef almakla suçladı. Rus askeri personelinin nereyi vurduğunu bilmiyor olamayacağını vurgulayan Zelenskiy, 51 kişinin öldüğü köyün toplam nüfusunun 300 civarında olduğuna işaret etti.

Zelenskiy'nin danışmanı Mikhail Podolyak da saldırıyla ilgili olarak "Bu, savaş suçlusu Vladimir Putin ile uluslararası konferanslarda gülüşüp el sıkışmak isteyen herkese bir ihtar olmalıdır" dedi.

BM ve AB'den "savaş suçu" uyarısı

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, saldırıyı kınayarak "Sivillere yönelik bilinçli saldırılar savaş suçudur. Hroza/Kupiansk'taki sivillere yönelik kanlı saldırı ile Rus vahşeti bir başka çirkin seviyeye taşınmıştır. Rusya Ukrayna halkına yönelik terörü durdurmaya niyetinin olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır" açıklaması yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'da sivillere yönelik saldırıların devletler hukukunun ihlali olduğunu belirterek "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, insanî devletler hukuku uyarınca yasaktır ve derhal sona erdirilmelidir" dedi.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, bölgedeki BM temsilcilerinin, saldırıyı Rusya'nın düzenlediğine dair bir şüphelerinin bulunmadığını kaydetti.

Almanya Dışişleri bakanı Annalena Baerbock da, "Süpermarket ve kafelere bombalar yağdığı sürece Ukrayna'nın kendisini Putin'in füze teröründen koruyabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" mesajını paylaştı.

Hroza'nın da içinde bulunduğu Harkiv bölgesinin büyük bölümü, geçen yıl Rus işgalinin ilk döneminde ele geçirilmiş, ancak Ukrayna ordusu geçen yılki karşı taarruzda sınır bölgesinin önemli bölümünü geri almıştı.

AFP,dpa/BK,BÖ

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