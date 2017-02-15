 Rusya’nın Ukrayna saldırısına ilk tepkiler | DÜNYA | DW | 24.02.2022

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DÜNYA

Rusya’nın Ukrayna saldırısına ilk tepkiler

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıya sert tepki geldi. ABD Başkanı Joe Biden "ortak ve kararlı" bir yanıt verileceğini söyledi. Almanya Başbakanı Scholz saldırıyı Avrupa için "karanlık bir gün" olarak niteledi.

Joe Biden verkündet Sanktionen gegen Russland

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon  düzenlenmesi kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden ve G7 ülkeleri liderleri Rusya'ya karşı atılacak adımları görüşmek üzere bugün biraraya geliyor.

Biden'ın Rusya'nın "önceden tasarlanmış savaşı" diye tanımladığı saldırısı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonla görüşen ABD Başkanı, ülkesi ve müttefiklerin "Rus ordusunun Ukrayna'ya sebepsiz ve haksız  saldırısına" müttefiklerin "birleşik ve kararlı bir şekilde" yanıt vereceğini söyledi.

Scholz: Karanlık bir gün

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya’nın Ukrayna'ya askeri operasyonunu Avrupa için "karanlık bir günde" uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olarak niteledi.

Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz

Olaf Scholz

Scholz "Almanya Putin’in bu vicdansız hareketi mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor. Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson saldırıyı kınadı ve Rusya lider Putin'in "katliam ve yıkım yolunu seçtiğini" söyledi. Johnson "İngiltere ve müttefikleri kararlı bir yanıt verecek" dedi.

NATO'dan kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya’nın Ukrayna'ya "pervasız ve sebepsiz saldırısını" kınayarak NATO müttefiklerinin Moskova’nın "saldırgan eylemlerine" yanıt vermek için biraraya geleceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi New York’ta acil toplantı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya lideri Putin'in saldırı açıklamasından sonra Putin'e bir son dakika çağrısı yaparak "insanlık adına" bu saldırıyı durdurmasını istedi.

Guterres "Başkan Putin, insanlık adına, birliklerini Rusya'ya geri getir" diye seslendi.

Reuters, AFP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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