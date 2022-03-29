 Rusya′nın siber saldırılarından korkmalı mıyız? | YAŞAM | DW | 31.03.2022

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YAŞAM

Rusya'nın siber saldırılarından korkmalı mıyız?

Ukrayna'nın telekomünikasyon şirketlerinden Ukrtelecom siber saldırıya uğradı. Bir süredir Washington yönetimi de, ABD'deki hayati önemdeki altyapılara yönelik Rusya'dan "siber saldırıların" yapılabileceğine ilişkin uyarılarda bulunuyor. Gerçek dünyada yıkıcı etkileri olan bir siber saldırı, füze saldırısıyla karşılaştırılabilir mi? Bu, bir savaş eylemi mi olarak görülebilir mi? Cevaplar videoda.

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Multimedya Bölümü

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