  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
NATO - Türkiye İlişkileri
PolitikaUkrayna

Odessa gece boyunca vuruldu

2 saat önce

Kırım'daki köprünün vurulmasının ardından misilleme tehdidinde bulunan Rusya Odessa'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Ukraynalı yetkililer saldırıları "cehennem gibi bir geceydi" diye tanımladı.

https://p.dw.com/p/4U6XB
Ukraine Krieg | Angriff auf Odessa
Fotoğraf: Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya şiddetli hava saldırılarını üst üste ikinci gece de sürdürdü. Odessa askeri yönetiminin sözcüsü Serhiy Bratçuk çarşamba günü Telegram kanalında yayınladığı sesli mesajda saldırıyı "çok güçlü, gerçekten çok büyük" olarak tanımladı. "Cehennem gibi bir geceydi" diyen Bratçuk, hasar ve kayıplarla ilgili ayrıntıların daha sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

Ukrayna'nın tahıl ihracatında ana limanlarından biri olan Odessa'ya saldırılar, pazartesi günü Rusya'yı Kırım Yarımadası'na bağlayan köprüye yönelik saldırıların ardından geldi. Köprü saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Moskova misilleme sözü vermişti.

Kalibr füzeleri fırlatıldı

Odessa Valisi Oleg Kiper Çarşamba sabahaı yaptığı açıklamada "büyük bir saldırı" olduğunu belirterek halktan sığınaklarda kalmasını istedi.

Ukrayna hava kuvvetleri Karadeniz'den Kalibr füzelerinin fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Bir binaya isabet eden Kalibr füzesi
Bir binaya isabet eden Kalibr füzesiFotoğraf: Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Onlarca yerde hava saldırısı alarmı

Sadece Odessa'da değil Ukrayna genelinde çok sayıda bölgede gece boyunca hava saldırısı alarmı verildi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere farklı bölgeler insansız hava aracıyla saldırıların hedefi oldu.

Kiev'den sorumlu Ukraynalı askeri yetkili Serhiy Popko Telegram kanalında yaptığı açıklamada "Tüm Ukrayna için, özellikle de güneyde, Odessa'da hava saldırılarının yaşandığı zor bir gece" dedi.

Popko, Kiev yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre bazı hasar ve  kayıplar yaşandığını söyledi.

Rusya, Pazartesi günü Kırım'daki köprüsünün vurulmasının ardından 1 yıl önce Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilentahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.Moskova, Ukrayna'nın tahılını dünya pazarlarına ulaştırmayı hedefleyen ihracat koridorunun Kiev tarafından "savaş amaçlı" kullanıldığını iddia ediyor. BM, tahıl koridorunun kapanmasının dünya çapında bir açlık riski yarattığını bildirdi. 

Rus askeri üssünde yangın

Diğer yandan Çarşamba sabahı, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki bir askeri eğitim alanında çıkan yangının ardından 2 binden fazla kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle çevredeki bir otoyolun da kapatıldığı bildirildi.

Rusya tarafından atanan Kırım Valisi Sergei Aksyonov  "Dört yerleşim biriminin geçici olarak tahliye edilmesi planlanıyor, bu 2 binden fazla kişi demek" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın güvenlik servisleriyle bağlantılı Telegram kanalları ve Ukrayna medyası, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği hava saldırısının ardından üste bir mühimmat deposunun yandığı bilgisini paylaştı. Ancak bu bilgi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Reuters, AFP / GY, EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, DW'ye verdiği röportajda Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya, Çin stratejisi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Politika21 saat önce
Ukraine I Volodymyr Selenskyj

Zelenskiy: Tahıl anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir

Zelenskiy: Tahıl anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir

Ukrayna lideri Zelenskiy, Moskova'nın çekildiği tahıl anlaşmasının Rusya olmadan da devam edebileceğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye gıda koridorunun güvenliğini ve gemi denetimlerini sağlayabilirler" dedi.
Politika18 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei I Wahlen - Ekrem Imamoglu

İmamoğlu'nun CHP'lilerle toplantısı internete sızdı

Politika25 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Soldan sağa: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - (16.07.2023 / Tunis)

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

Göç16 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Politika21 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mart 2020 tarihli görüşmesinden

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Politika22 saat önce
Geçen yıl Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanması da tartışmalara yol açmıştı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Kültür18 Temmuz 2023

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

Hukuk ve Adalet17 Temmuz 2023

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Gıda güvenliği17 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön