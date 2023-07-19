Odessa gece boyunca vuruldu

Kırım'daki köprünün vurulmasının ardından misilleme tehdidinde bulunan Rusya Odessa'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Ukraynalı yetkililer saldırıları "cehennem gibi bir geceydi" diye tanımladı.

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya şiddetli hava saldırılarını üst üste ikinci gece de sürdürdü. Odessa askeri yönetiminin sözcüsü Serhiy Bratçuk çarşamba günü Telegram kanalında yayınladığı sesli mesajda saldırıyı "çok güçlü, gerçekten çok büyük" olarak tanımladı. "Cehennem gibi bir geceydi" diyen Bratçuk, hasar ve kayıplarla ilgili ayrıntıların daha sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

Ukrayna'nın tahıl ihracatında ana limanlarından biri olan Odessa'ya saldırılar, pazartesi günü Rusya'yı Kırım Yarımadası'na bağlayan köprüye yönelik saldırıların ardından geldi. Köprü saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Moskova misilleme sözü vermişti.

Kalibr füzeleri fırlatıldı

Odessa Valisi Oleg Kiper Çarşamba sabahaı yaptığı açıklamada "büyük bir saldırı" olduğunu belirterek halktan sığınaklarda kalmasını istedi.

Ukrayna hava kuvvetleri Karadeniz'den Kalibr füzelerinin fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Bir binaya isabet eden Kalibr füzesi Fotoğraf: Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Onlarca yerde hava saldırısı alarmı

Sadece Odessa'da değil Ukrayna genelinde çok sayıda bölgede gece boyunca hava saldırısı alarmı verildi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere farklı bölgeler insansız hava aracıyla saldırıların hedefi oldu.

Kiev'den sorumlu Ukraynalı askeri yetkili Serhiy Popko Telegram kanalında yaptığı açıklamada "Tüm Ukrayna için, özellikle de güneyde, Odessa'da hava saldırılarının yaşandığı zor bir gece" dedi.

Popko, Kiev yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre bazı hasar ve kayıplar yaşandığını söyledi.

Rusya, Pazartesi günü Kırım'daki köprüsünün vurulmasının ardından 1 yıl önce Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilentahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.Moskova, Ukrayna'nın tahılını dünya pazarlarına ulaştırmayı hedefleyen ihracat koridorunun Kiev tarafından "savaş amaçlı" kullanıldığını iddia ediyor. BM, tahıl koridorunun kapanmasının dünya çapında bir açlık riski yarattığını bildirdi.

Rus askeri üssünde yangın

Diğer yandan Çarşamba sabahı, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki bir askeri eğitim alanında çıkan yangının ardından 2 binden fazla kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle çevredeki bir otoyolun da kapatıldığı bildirildi.

Rusya tarafından atanan Kırım Valisi Sergei Aksyonov "Dört yerleşim biriminin geçici olarak tahliye edilmesi planlanıyor, bu 2 binden fazla kişi demek" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın güvenlik servisleriyle bağlantılı Telegram kanalları ve Ukrayna medyası, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği hava saldırısının ardından üste bir mühimmat deposunun yandığı bilgisini paylaştı. Ancak bu bilgi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Reuters, AFP / GY, EC