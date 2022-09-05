Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınlarında saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya Büyükelçiliği binası yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. Rus resmi haber ajansı RIA'ya göre saldırıda biri diplomat biri güvenlik görevlisi olmak üzere iki Rus vatandaşı yaşamını yitirdi. RIA saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını da duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Saldırıda iki büyükelçilik çalışanı yaşamını yitirdi. Aynı şekilde Afgan vatandaşlar arasında da kurbanlar var" denildi. Afgan polisi bir intihar saldırganının Rus Büyükelçiliği binası yakınlarında kendisini havaya uçurduğunu duyurdu. Saldırganın binanın kapısına ulaşmadan güvenlik görevlilerince öldürüldüğü belirtildi.

Rusya Taliban'ın ülkede geçen yıl kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil'de büyükelçilik binası bulunan nadir ülkelerden biri. Moskova Taliban rejimini resmi olarak tanımamasına rağmen Taliban ile akaryakıt ve hammadde sevkiyatı konusunda görüşmeler yürütüyor.

dpa,Reuters / HT,ET