Rusya'nın İdlib saldırısında 13 sivil öldü

Rus savaş uçaklarının Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetine yönelik Türkiye ile koordineli şekilde düzenlediği hava saldırısında, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre aralarında 6 çocuğun olduğu 13 sivil yaşamını yitirdi, 60 kişi de yaralandı.

Gözlemevi yöneticisi Rami Abdel Rahman, "Son 24 saatte Rus uçakları İdlib vilayeti de dahil olmak üzere bazı bölgelere onlarca saldırı düzenledi" dedi. Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yaptığı anlaşmadan bu yana "bölgeye yapılan ilk Rus hava saldırıları" olduğunu belirtti.

Türkiye ve Rusya geçen Eylül ayında Soçi'de imzaladıkları mutabakatla, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma, İdlib'e rejim güçleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti.

Moskova ve Ankara, mutabakat kapsamında İdlib'deki faaliyetlerini koordineli bir biçimde yöneteceklerini de taahhüt etmişlerdi. Ancak çatışmaların yeniden yoğunlaşmasının ardından vilayetin topraklarının büyük bölümü Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün eline geçmişti. 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi zirvesinde varılan mutabakat kapsamında da İdlib'de Mart ayı başında Türk Silahlı Kuvvetleri ilk defa devriye faaliyetini gerçekleştirmişti.

Suriye'nin batısında bulunan Hmeymim'deki Rus hava üssü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının bölgedeki militanlara ait bir silah deposunu vurduğu kaydedilmişti. RIA haber ajansının aktardığına göre, saldırı Heyet Tahrir Şam örgütüne karşı düzenlenmiş, saldırıda örgütün drone ve diğer silahlarını bulundurduğu silah deposunun hedef alındığı belirtilmişti.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Heyet Tahrir Şam, bu silahları Suriye'nin batısında bulunan Hmeymim'deki Rus hava üssüne düzenlenecek bir saldırıda kullanmayı planlıyordu.

AFP/SSB,DÇÜ

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