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Rusya'ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan bir petrol ve doğal gaz sahası
Rusya'ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan bir petrol ve doğal gaz sahasıFotoğraf: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance
EkonomiRusya

Rusya’nın enerji gelirleri yaptırımlara rağmen arttı

2 saat önce

Ukrayna’ya saldırısının ardından Batı’nın ekonomik yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya'nın enerji gelirleri, ihracattaki azalmaya rağmen artış gösterdi.

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Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelir, ham petrol ve akaryakıt fiyatlarının küresel çapta artmasıyla, Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen artış gösterdi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre Rusya'nın ham petrol ihracat hacmi, Mayıs ayında Nisan ayına göre değişmeyerek günde 5,4 milyon varil olarak gerçekleşti. Ancak rafineri ürünlerinde ihracat günde 2,4 milyon varile geriledi. Bu da günlük 155 bin varillik azalmaya tekabül ediyor.

Merkezi Paris'te bulunan IEA'nın ilgili açıklamasında, "Küresel bazda ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış sonucu Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir Mayıs ayında, bir önceki aya göre 1,7 milyar dolar artarak yaklaşık 20 milyar dolara yükseldi" ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus petrolünün ithalatına yasak getirme konusunda uzlaşmıştı. Ancak bu karara rağmen Mayıs ayında Rus petrol ve petrol ürünleri ihracatının yüzde 43'ünün gerçekleştiği AB, hala Moskova'nın bu alanda en çok satış yaptığı müşterisi konumunda bulunuyor. AB'yi, toplam Rus petrol ve petrol ürünlerinin dörtte birinden biraz daha fazlasını ithal eden Çin Halk Cumhuriyeti izliyor.

ABD: Moskova'nın petrol gelirlerini azaltmanın yollarını bulmalıyız

Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo
Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakan Yardımcısı Wally AdeyemoFotoğraf: Leah Millis/REUTERS

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın azalan petrol ihracatına rağmen elde ettiği kârın muhtemelen arttığını belirterek, ülkesi ile müttefiklerinin, Moskova'nın petrol gelirlerini azaltmanın yollarını bulması gerektiğini ifade etmiş; bunun da fiyatlara bir sınırlama getirerek mümkün olabileceğini vurgulamıştı.

ABD Senatosu'nun Ödenekler Alt Komisyonu'nda konuşan Adeyemo, "Rusya'nın gelirlerini azaltmak için bir takım seçenekler var. Tavan fiyat uygulaması getirmek gibi" söyleminde bulunmuş, bunun da ABD'nin ortakları ve müttefikleri ile iş birliği içinde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

 

Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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