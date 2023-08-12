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Rusya'nın doğusu sele teslim

12 Ağustos 2023

Rusya’nın doğusunda aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller ve bir barajın yıkılması nedeniyle birçok yer tahliye edildi.

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Arşiv
ArşivFotoğraf: Getty Images/AFP/V. Maximov

Rusya'nın doğusunda seller ve bir barajın yıkılması sonrasında birçok yerde vatandaşlar evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Primorski Krayı'nda bulunan Spassk-Dalni kentinin Belediye Başkanı Oleg Mitrofanov'un Cumartesi günü Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada, "su seviyesinin yükselmeye devam ettiği ve durumun ciddiyetini koruduğu" belirtildi. Sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarda, sokakların sular altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin lastik botlarla vatandaşları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Yetkililer, Cumartesi sabahına kadar 133 milimetre yağış ölçüldüğünü, bunun tüm ay boyunca görülen yağıştan fazla olduğunu açıkladı. Seli engellemek amacıyla inşa edilen bir baraj şiddetli yağışların sonucunda yıkıldı. Rasdolnaya nehrindeki su seviyesi 300, Rakova nehri su seviyesi ise 400 metreyi aştı.

Bölge, son günlerde Japonya'da etkili olan "Khanun" tayfunundan da etkilendi. Primorski Krayı'nda dokuz yerde olağanüstü hal ilan edildi. Kaç kişinin güvenli bölgelere taşınması gerektiği henüz belirsizliğini korurken, muhtemel ölü ve yaralı sayısı hakkında da açıklama yapılmadı.

dpa / AI, HT

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