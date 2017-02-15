Rusya'dan YouTube ve Alman medyasına misilleme tehdidi

YouTube’un Rus yayın kuruluşu Russia Today’in (RT) iki Almanca kanalını kapatmasına Rusya Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada olay "eşi benzeri olmayan bir enformasyon saldırganlığı" olarak nitelendi ve Rusya'daki Alman televizon kanallarına karşı benzer bir uygulamanın yapılması için inceleme başlatıldığı belirtildi.

Rusya'daki medya izleme kurumu Roskomnadsor da YouTube'un ait olduğu Google'dan RT üzerindeki engellemeyi kaldırmasını talep ettiğini duyurdu. Aksi halde Rusya'nın YouTube'a erişimi kısıtlayabileceği ya da tümüyle engelleyebileceği belirtildi.

Alman hükümeti YouTube'un aldığı engelleme kararıyla bir ilgilerinin olmadığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Almanya'nın devlet olarak bir tedbirde bulunmadığını söyleyerek "Bunu iddia edenler bir komplo teorisi oluşturmaktadır" diye konuştu. YouTube'un attığı adımın kendi kararı ve platformun koyduğu kurallarla ilgili olduğunu söyleyen Seibert "Böyle olduğu bilgisini aldık" dedi. Seibert RT'nin konuyla ilgili itiraz etme hakkının bulunduğunu söyledi.

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan olay sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada YouTube'u sert sözlerle eleştirerek Almanya'nın Rusya'ya karşı bir "medya savaşı" başlattığını söylemişti.

Ne olmuştu?

YouTube, RT Almanca'nın kanallarını Salı günü kullanım haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle engelledi. YouTube, kendi açıklamasına göre koronavirüs pandemisi hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle RT DE'ye önce uyarı göndererek yeni içerik yüklemesini engelledi. RT'nin bu kısıtlamayı "Eksik Parça" adlı bir başka kanalda yayınlayarak aşması üzerine de YouTube RT'nin her iki kanalını da kalıcı bir biçimde engelledi.

Daha önce adı Russia Today olan RT kendi açıklamasına göre "Rusya Federasyonu kamu bütçesi tarafından finanse edilen özerk, kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş." Kuruluşu eleştirenler ise RT'yi Rusya devleti adına propaganda ve dezenformasyon yapmakla suçluyor.

Reuters, dpa / EC, JD

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