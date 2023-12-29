Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı

Kiev, Rusya'nın bugüne kadarki en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy saldırılar için "Rusya bizi cephanesindeki her şeyle vurdu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği yoğun füze ve drone saldırılarında en az 16 kişi öldü, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Farklı bölgelerin hedef alındığı saldırı Rus ordusunun savaşın başından bu yana gerçekleştirdiği en büyük hava saldırısı olduğu belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya bugün bizi cephanesinde bulunan neredeyse her şeyle vurdu" dedi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Kiev'in "bu terörü durdurmak için daha fazla desteğe ve güce" ihtiyacı olduğunu belirterek, "Füzeler yine şehirlerimizde uçuyor ve siviller hedef alınıyor" diye yazdı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın 158 füze ve drone ateşlediğini bunlardan 114'ünün imha edildiğini bildirdi.

Büyük şehirler hedef alındı

Özellikle büyük şehirlerdeki Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtilen saldırıların Rus uçaklarından ve karadan yapıldığı kaydedildi. Ukraynalı yetkililer hava saldırısının altı farklı şehirde alışveriş merkezi, depo ve doğum hastanesi gibi yapılara zarar verdiğini belirtiyor.

Rusya saldırılarında büyük kentleri hedef aldı Fotoğraf: GLEB GARANICH/REUTERS

Harkiv, Lviv, Dnipro ve Odesa başlıca hedef alınan şehirler oldu. Başkent Kiev'deki AFP muhabirlerinin de şiddetli patlama seslerine tanık olduğu kaydedildi. Başkentteki büyük bir depoda yangın çıktığı bildirildi. Bölgedeki askeri yetkili en az 10 kişinin yangın enkazının altında kaldığını ifade etti.

Kiev'de iki kişi öldü

İçişleri Bakanlığı Kiev'i hedef alan saldırılarda şimdiye kadar iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava saldırılarına karşı sığınak olarak kullanılan Lukyanivska metro istasyonunun da saldırılarda zarar gördüğü belirtildi. Saldırılar sonucunda bazı konutlar da zarara uğradı.

Dnipro şehrindeki sağlık yetkilileri doğum hastanesinin "ciddi hasar gördüğünü" ancak personelin ve hastaların zamanında sığınaklara inmeyi başardığını söyledi. Şehirdeki bir alışveriş merkezinde de hava saldırısı sonucu yangın çıktı. Dnipro'yu kapsayan asker idare bölgesinin başkanı Sergiy Lysak, beş kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını, bundan daha fazla kişinin de enkaz altında olduğunu düşündüklerini söyledi.

Lviv Bölge Balisi Maksim Kozitski, yüksek katlı apartman bloklarına ve iki okula zarar veren hava saldırılarında 1 kişinin öldüğünü 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaklaşık 20 saldırıyla karşı karşıya kaldığı açıklanan Harkiv'de de bir kişi hayatını kaybetti. Odesa'da ise iki kişi öldü.

Rusya'nın geniş çaplı hava saldırısı, Kırım limanındaki Rus savaş gemisinin Ukrayna tarafından vurulmasının birkaç gün sonrasına denk geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardımlar Koordinatörü Denise Brown saldırıları kınadı.

AFP/GY,JD

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