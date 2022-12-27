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Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna yoğun bombardıman

27 Aralık 2022

Rusya, Ukrayna'nın özellikle doğu bölgelerindeki kentlere yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. Moskova dün Ukrayna'ya "Ya taleplerimizi kabul et ya da cephede zayiat vermeye devam et" mesajı vermişti.

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Ukrayna'nın Bahmut kentinde 7 Aralık'ta vurulan bir apartman
Ukrayna'nın Bahmut kentinde 7 Aralık'ta vurulan bir apartmanFotoğraf: LIBKOS/AP Photo/picture alliance

Kiev'den Moskova'nın taleplerini kabul etme ya da cephede zayiat vermeye devam etme arasında tercih yapmasını isteyen Rusya, bu uyarısından bir gün sonra Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerindeki kentleri bombaladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan stratejik Bahmut kenti ve Luhansk bölgesindeki Svatove şehrinde çatışmaların yoğunlaştığını bildirdi.

Bakanlık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Bahmut ve Svatove'de sık sık küçük çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini ancak el değiştiren toprak miktarının fazla olmadığını belirtti.

Savaş öncesi nüfusu 70 bin olan Bahmut kentinde şu an çoğunluğu yaşlılardan oluşan 10 bin civarında insan yaşıyor. Rusya, Bahmut'ta kontrolü sağlayarak daha büyük iki kent olan Kramatorsk ve Slovyansk'ı ele geçirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Donetsk'te altı, Luhansk'ta ise iki yerleşim yerine yönelik Rus saldırılarının püskürtüldüğünü duyurdu. Genelkurmay, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde, Zaporijya bölgesinde ve kuzeydoğudaki Harkiv bölgesinde de Rus bombardımanlarının sürdüğünü belirtti.

Rusya'nın talepleri

Moskova'nın talepleri, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarınınKiev tarafından tanınmasını içeriyor. Bu toprakların başında Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri geliyor. Başta ABD olmak üzere Batılı müttefiklerince desteklenen ve silahlandırılan Kiev ise işgal altındaki tüm topraklarını Rusya'dan geri alana kadar savaşacağını belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dünRusya'nın talepleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Mesele basit: Bunları kendi iyiliğiniz için yerine getirin. Aksi takdirde kararı Rus ordusu verecek" demişti.

DW,rtr/CÖ,EC

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