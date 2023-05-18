Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı

Rusya, Ukranya'nın çeşitli kentlerine hava saldırısı düzenledi. Kiev'de bir evde yangın çıkarken Odessa'da bir sanayi sitesine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya, başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Kiev Sivil ve Askeri İdare Başkanı Serhiy Popko "Kiev'e eşi benzeri görülmemiş şiddet, yoğunluk ve çeşitlilikte bir hava saldırısı serisi sürüyor" dedi.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamaya göre bugünkü saldırı Kiev'e Mayıs ayı başından bu yana düzenlenen dokuzuncu saldırı oldu. Başkente Hazar Denizi Bölgesinden seyir füzelerinin de atıldığı belirtiliyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko saldırıda düşen molozlar sonucunda bir işyerinde yangın çıktığını söyledi. Kliçko henüz kendilerine bir can kaybı haberi gelmediğini belirtti. Karadeniz liman kenti Odessa'da bir sanayi sitesine düzenlenen saldırıda ise bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre Vinnıtsya bölgesine seyir füzeleri atıldı, Hmelnitski'de de patlamalar olduğu haber alındı.

Saldırılar, Çin'in Avrasya İle İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin Kiev'de bulunduğu sırada meydana geldi. İki günlük ziyaret için Kiev'e giden Li Hui, Ukrayna ile Rusya arasında bir barış görüşmelerinin başlamasını sağlamak için diplomatik temaslarda bulunuyor.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin düşürdüğü bir Rus füzesi Fotoğraf: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Li dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre görüşmede Kuleba Li'ye "istikrarlı ve adil bir barışın yeniden tesisi için esasları detaylandırdı." "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne riayet etmenin" bir temel oluşturduğunu ifade eden Kuleba "toprakların kaybedilmesini ya da çatışmanın dondurulmasını içeren" hiçbir öneri kabul etmeyeceklerini söyledi.

Li Ukrayna'dan sonra Polonya, Almanya, Fransa ve Rusya'yı da ziyaret edecek. Batılı ülkeler Çin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına kuşkuyla yaklaşıyor.

AFP / EC, TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?