Rusya'dan Türkiye'ye Suriye mesajı: "Kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Rus bakan, Suriye'de gerilimi tırmandıracak yeni bir askeri müdahalenin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Lavrov, Rusya ve Suriye'nin Türkiye ile müzakere ederek olası bir askeri müdahaleyi "engellemeyi" hedeflediğini sözlerine ekledi.

Türkiye geçen Mayıs ayından beri Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir askeri operasyon sinyali veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki açıklamasında, "30 kilometre derinliğinde güvenli hat kuracağız, terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyeceğiz" demişti.

Çavuşoğlu: Birbirine zıt ülkeler karşı çıkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Haber Global kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna, birbirine zıt ülkelerin karşı çıktığını belirterek "Çok ilginçtir, PKK/YPG'ye yönelik bir operasyonumuza birbirine tamamen zıt olan, birbirine karşı olan ülkelerin hepsi karşı çıkıyor. İran da karşı çıkıyor, ABD de karşı çıkıyor. İran karşı çıkıyor, İsrail de karşı çıkıyor. Rejim de karşı çıkıyor, Rusya da karşı çıkıyor. Zaten bildiğimiz bu PKK/YPG'ye destek veren ABD başta olmak üzere bazı ülkeler de karşı olduğunu söylüyorlar sürekli, sürekli" demişti.

Çavuşoğlu, "Esas bizim yaptığımız operasyonlar, aslında Suriye için çok önemli. Suriye'nin bütünlüğü bakımından çok önemli. Ülkenin terörden arındırılması bakımından da önemli. Yani ama rejim derse ki 'yani ben bunu yapacağım senin yapmana gerek yok'. Böyle bir gücün varsa şimdi niye yapmıyorsun? Biz de destek verelim. Yapacak gücün yok senin. Bu terör örgütü, yarın biraz daha güçlendiği zaman seni bölecek" diye eklemişti.

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