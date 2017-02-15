Rusya'dan Türkiye'ye Kırım tepkisi

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın kazandığı parlamento seçimlerinin ardından Türkiye'nin Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımadığı yönündeki açıklamasına Moskova tepki gösterdi.

Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre, "Bu tür açıklamaları kabul etmiyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bunu da Türk mevkîdaşlarına açıklıkla ifade ettiklerini belirtti.

Kırım meselesinde iki ülke arasında derin görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Peskov, bu durumdan "üzüntü duyduklarını" belirtti. Peskov, "Türkiye'nin doğruyu ve gerçeği görerek duruşunu değiştirmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'nın ortağı olduğunu vurgulayan Peskov, "bazı meselelerde yaşanan görüş ayrılıklarının, ikili ilişkilerde ve bölgesel konulardaki iş birliğinin geliştirilmesi için engel olmadığını ve olmaması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

"İş birliğinin devam etmesinin Rus tarafının çıkarına olduğu kadar, Türk tarafının da çıkarına olduğunu" söyleyen Peskov, "Farklı olduğumuz noktalar konusunda da Türk tarafı ile çalışmayı sürdüreceğiz, kendi duruşumuzu açıklayacağız ve er ya da geç duruşlarımızı birbirine yakınlaştırmayı başaracağımızı umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları öncesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da Ankara'nın Kırım ile ilgili açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Rusya'daki seçimlerin Kırım'da da yapılmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Kırım'daki sonuçların "hukuki geçerliliği" olmadığını bildirmişti.

"Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım'ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır" diyen Büyükelçi Bilgiç, "Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibariyle sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" ifadesine vurgu yapmıştı.

Rusya'daki seçim sürecini "özgür ve adil" olmadığı gerekçesiyle eleştiren Avrupa Birliği (AB) ve ABD de, Ukrayna topraklarında yapılan seçimin sonucunu tanımadıklarını bildirmişti.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın 450 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya kazandı. 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimler için Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da da sandıklar kurulmuş, Ukrayna yönetimi Kırım'ın da seçimlere dahil edilmesine tepki göstermişti.

DW,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe