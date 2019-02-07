 Rusya′dan Türkiye′ye İdlib çağrısı | DÜNYA | DW | 07.02.2019

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DÜNYA

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib çağrısı

Rusya, Türkiye'den Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanlarla mücadelesini artırarak Moskova'ya verdiği sözü tutmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün büyük oranda kontrolü ele geçirdiği İdlib vilayetiyle ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü Zakharova'nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Türkiye'nin İdlib'deki militanlarla mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesini bekliyor. Zakharova, Ankara'yı geçen yıl Moskova ile imzaladığı İdlib mutabakatı dahilinde verdiği sözleri de tutmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Moskova'daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, İdlib'de durumun giderek kötüleştiğini ve miltanların çatışmasızlık bölgesinin tamamını kontrol altına almaya çalıştığını ifade etti. Rus sözcü, "İdlib çatışmasızlık bölgesindeki aşırı zor durum göz önünde bulundurulduğunda, Türk ortaklarımızın durumu nihayetinde tersine çevirmek için çaba göstermesini ve aldığı yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, 23 Ocak'ta Kremlin'de görüşmüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin, 23 Ocak'ta Kremlin'de görüşmüştü.

İdlib mutabakatı

Heyet Tahrir Şam, geçen ay Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki muhaliflerle gerçekleştirdiği çatışmaların ardından Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde büyük ölçüde kontrolü ele geçirmişti. Başkenti İdlib'le aynı adı taşıyan vilayet, Suriye'de rejim karşıtlarının son kalesi konumunda. Türkiye ve Rusya geçen Eylül ayında imzaladıkları mutabakatla, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma, İdlib'e rejim güçleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti. Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında ilan edilen çatışmasızlık bölgelerinden biri de İdlib'de. Türkiye'nin bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede, HTŞ'nin güç kazandığı İdlib konusu ana gündem maddeleri arasındaydı. Putin, İdlib mutabakatına atıfla "Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz" demişti. Ancak Putin çatışmasızlık bölgelerinin, terörle mücadelenin gevşek tutulmasına yol açmaması gerektiğine dikkat çekmişti. İki lider İdlib'de teröre karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yapmıştı.

Erdoğan ve Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeleri ele alacak.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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