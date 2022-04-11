Rusya'dan savaşa devam sinyali

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın "askeri operasyonu" barış müzakerelerinin bir sonraki turuna kadar durdurma planı olmadığını ifade eden Lavrov, Ukrayna ile müzakereleri sürdürmemek için ise bir neden görmediğini söyledi. Lavrov Rus televizyonuna açıklamasında, "Nihai anlaşma sağlanmadığı sürece operasyonlara ara verilmeyecek" diye konuştu.

Ukrayna: Toprak bütünlüğü kırmızı çizgimiz

Ancak Ukrayna, iki ülkenin liderleri arasında bir görüşmenin gerçekleşmesini şu aşamada muhtemel görmüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak Ukrayna televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bir iki hafta içinde görüşeceklerini söylemeye gelirsek; hayır bu böyle olmayacak" dedi. Kiev'in Donbas bölgesindeki çatışmalara hazırlandığını açıklayan Podolyak, Ukrayna'nın olası bir liderler görüşmesi için ancak bundan sonra "daha güçlü bir müzakere pozisyonun sahip olacağını" ifade etti. "Evet, bu zor, her gün insanlarımızı ve altyapımızı kaybediyoruz. Ancak Rusya da emperyal ilüzyonlarından kurtulmalı" diye konuştu.

Ukrayna Müzakere Heyeti Başkanı David Arahamya da müzakerelerde ilerleme kaydedilemediğini ifade etti. Kiev için "toprak bütünlüğünün" kırmızı çizgi olduğunu belirten Arahamya, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım ve Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk bölgelerine atıfta bulunarak "Hiçbir bölgemizden feragat etmeyeceğiz ve hiçbir şeyi tanımayacağız" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin son turu tararların temsilcilerinin katılımı ile 29 Mart'ta İstanbul'da yapılmıştı. İstanbul'da Rus heyetiyle görüşen Ukrayna heyeti, tarafsızlık statüsünü kabul etme karşılığında güvenlik garantisi talep etmişti. Olası garantörler arasında Türkiye'nin adı da geçmişti. Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ve dışişleri bakanlarının ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'in buluşmasının gündemde olduğunu belirtmişti. Ancak müzakerelere ne şekilde devam edileceği henüz netlik kazanmadı.

Rtr,Afp,dpa/BÖ,EC