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Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan bir LGBT eyleminde bir kişi gökkuşağı renkli bayrağı zorla almaya çalışıyor - (30.05.2015)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Sergei Ilnitsky/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya'dan LGBT propagandasına yasak

52 dakika önce

Rus Parlamentosu LGBT propagandasını yasaklayan kanunu kabul etti. Yeni yasaya göre eşcinselliği teşvik eden eylemlere para ve hapis cezası gelecek.

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Rusya Parlamentosu yetişkinler arasında LGBT propagandasını yasaklayan kanun teklifini kabul etti. Yeni kanuna göre sanal ortamda, film, kitap ya da reklam formatında kamusal alanda eşcinselliği teşvik edici herhangi bir girişim ağır cezalara çarptırılabilecek.

Cezalar bireyler için 400 bin rubleyi (123 bin lira), kuruluşlar için ise 5 milyon rubleyi (1,5 milyon lira) bulabilecek. Söz konusu yasada yabancılar için de 15 gün hapis cezası ve ülkeden sınır dışı edilme cezaları öngörülüyor.

Rus Parlamentosu'nun bu adımı cinsel azınlıklara gözdağı verme ve baskı altına alma girişimi olmakla eleştiriliyor. Rusya'da mevcut yasalar kapsamında onur günü yürüyüşlerini engelleniyor ve eşcinsel haklarını savunanları gözaltına alınıyor.

Rus parlamenterler yasayı "Rus olmayan" unsurların Batı tarafından teşvik edilmesine karşı ahlakı savunduğunu söylüyor. Ancak insan hakları savunucuları bu adımın lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüeller (LGBT) gibi cinsel azınlıkların toplum hayatında temsil edilmesini yasa dışı hale getirmeyi amaçladığını savunuyor. 

Yasanın mimarlarından Alexander Khinstein geçen ay yaptığı açıklamada, "LGBT bugün hibrit bir savaşın unsuru ve bu hibrit savaşta değerlerimizi, toplumumuzu ve çocuklarımızı korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Yasaya eleştiri

Cinsel azınlıklara yasal yardım hizmeti veren LGBT Network kuruluşu yasayı "saçma" olarak nitelendirerek, bu yasanın LGBT toplumuna karşı ayrımcılığa yönelik bir adım ve aşağılama olduğunu belirtti.

Ülkede daha önce, video paylaşım platformu TikTok LGBT temalı videoları gösterdiği için 3 milyon ruble cezaya çarptırılmıştı. Rusya'nın medya düzenleme ve denetleme kurumu, yayınevlerinden "LGBT propagandası" yapan bütün yayınları satıştan çekmelerini istedi.

Yasanın yüyürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından gözden geçirilmesi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

 

Reuters / SSB,ET

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