 Rusya′dan Kuzey Kore raporuna engelleme | DÜNYA | DW | 31.08.2018

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DÜNYA

Rusya'dan Kuzey Kore raporuna engelleme

Rusya, Kuzey Kore'nin yaptırım rejimini deldiğine dair hazırlanan bir BM raporunun yayınlanmasını geciktirdi. Gerekçe olarak raporun içeriğindeki bazı ifadelerdeki anlaşmazlıklar gösterildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan BM yaptırımlarının delindiğine dair bulguların olduğu bir BM Güvenlik Konseyi (BMGK) raporunun planlanan tarihte yayınlanmasını engelledi. Rapor, üzerinde istişareler gerçekleştirildikten sonra daha ileriki bir tarihte yayınlanabilir.

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Basın mensuplarına konuşan Nebenzia, "içeriğindeki kimi unsurlardaki anlaşmazlıklar" dolayısıyla raporu beklettiklerini açıkladı. Nebenzia anlaşmazlık yaratan unsurların ne olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı. Ancak toplantıda bulunan ve isimlerinin saklı kalmasıyla Associated Press (AP) haber ajansına konuşan diplomatlar, Moskova'nın çekincelerinin, raporda Rus gemilerinin denizde yasa dışı bir şekilde Kuzey Kore gemilerine mal indirdikleri ifadesinin yer almasından kaynaklandığını belirtti.

Nebenzia, Rusya'nın BMGK'dan ayrıca bu tip raporların sık sık Kuzey Kore basınına sızdırılması ile ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini söyledi. AP ve diğer haber kuruluşları bu tip sızıntı bilgileri Ağustos ayı başında haberleştirmişti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi ve BMGK'nın dönem başkanlığını yapan Karen Pierce, Rusya'nın çekincelerinin yer aldığı raporla ilgili gayri resmi görüşmelerin bugün gerçekleştirileceğini ve raporun en kısa zamanda tamamlanıp yayınlanmasını umduğunu söyledi. Rusya'nın çekinceleri ile ilgili olarak, uzmanların hazırladığı raporun bağımsız bir rapor olduğunun altını çizen Pierce, karşı çıkılmasının ilginç olduğunu söyledi ve en kısa zamanda BMGK'nın çözüm bulması yönünde ümitli olduğunu belirtti.

"Yaptırım rejimini sürekli deliyor"

62 sayfalık rapordan şu ana kadar basına sızan bilgilere göre Kuzey Kore nükleer silah programını durdurmadı ve BM yaptırımlarını delecek şekilde yasa dışı olarak denizde gemiden gemiye petrol ürünleri ve kömür aktarımı yapmaya devam ediyor.

Pyongyang yönetimi ayrıca BM yaptırım rejimi açıkça ihlal edecek bir şekilde yabancı aracılar ile Yemen'deki Husiler ile Libya ve Sudan gibi ülkelerde bazı gruplara hafif silah ve mühimmat satışı gerçekleştirme girişiminde bulundu. Rapora göre Kuzey Kore'nin Suriye rejimi ile sürmekte olan askeri işbirliği de BM yaptırımlarını açık bir şekilde ihlal ediyor.

DW,AP,AFP/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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