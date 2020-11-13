 Rusya′dan ″kurutulmuş aşı″ çözümü | DÜNYA | DW | 16.11.2020

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DÜNYA

Rusya'dan "kurutulmuş aşı" çözümü

Koronavirüs aşısının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekliliği ülkeleri zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Rusya, aşıların bir bölümünün dondurularak kurutulacağını açıkladı.

TEMSİLİ FOTO

TEMSİLİ FOTO

Koronavirüs aşılarının eksi 70 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi zorunluluğu, dozların tüm dünyaya sevkinin nasıl gerçekleştirilebileceği ve nasıl depolanacağı sorusunu beraberinde getirdi.

Rusya'nın, geliştirdiği Sputnik V aşısının sevkini kolaylaştırmak üzere aşının dondurularak kurutulması (liyofilizasyon) yöntemine baş vurmayı planladığı bildirildi. Aşıyı geliştiren Gamelaya Enstitüsü'ne göre Rus aşısının eksi 18 derece ve altında muhafaza edilmesi gerekiyor. BionTech ve Pfizer'in aşısının muhafazası için gerekli sıcaklık eksi 70 derece olarak açıklanmıştı.

Rus aşısının geliştirilmesi ve pazarlanmasında faaliyet gösteren Rus Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun Başkanı Kiril Dimitriyev, konunun kısa süre içinde ana odak noktası haline geleceğini belirterek kaç dozun kurutulacağının henüz belli olmadığını kaydetti.

"Şubat'tan itibaren ağırlık verilecek"

Reuters haber ajansına konuşan Dimitriyev, "Yaklaşık olarak Şubat ayından itibaren büyük ölçüde kurutulmuş aşı üretimine geçilmesini bekliyoruz. Çoğunluk olmasa da önemli miktarlarda aşı kuru şekle dönüştürülecek" dedi. Dimitriyev, aşının kurutulmuş halinin sıvı haliyle aynı bağışıklık tepkisini verdiğinin araştırmalarla kanıtlandığını ifade etti.

Dondurularak kurutulan aşının 2 ila 8 santigrat derecelik sıcaklıkta muhafaza edilebileceği, aşılama işlemi öncesinde yeniden sulandırılacağı belirtiliyor.

Rusya Sputnik V aşısından bu yıl içinde 2 milyon doz üretmeyi, üretimi ilkbahara kadar ayda 15 milyon doza çıkarmayı planlıyor.

Rusya Eylül ayında aşı lojistiğiyle ilgili bir deneme yapmış ve küçük miktarda aşılar ülkenin her bölgesine nakledilmişti. Denemede konteynerlerdeki sıcaklığın eksi 18,5 derecede dört güne kadar sabit tutulabildiği saptanmıştı. Bilim insanları, konteynerler içindeki sıcaklığın birkaç dakika, hatta saniyeliğine bile değişmemesi gerektiğine, yarım derecelik değişimin bile aşının kalitesini bozabileceğine dikkat çekiyor.

rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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