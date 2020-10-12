Rusya’dan Karabağ açıklaması: Türkiye’nin tutumuna katılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununda savunduğu pozisyonu paylaşmadıklarını açıkladı. Lavrov bölgede askeri çözümün kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Rus yerel radyo kanallarına bir mülakat veren Lavrov "Türkiye'nin dile getirdiği ve (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in de birçok kez ifade ettiği pozisyona katılmıyoruz" dedi. Lavrov "Çatışmaya askeri bir çözümü caiz gören bir açıklama ile mutabık olmadığımız bir sır değil" diye konuştu.

Lavrov Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak temas hattı boyunca Rus askeri gözlemcilerin konuşlandırılmasının doğru olacağını ancak bunun tarafların vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

Şoygu'dan taraflara ateşkese uyma çağrısı

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile Lavrov'un Cuma günü yaptığı görüşme sonrasında Dağlık Karabağ'da esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkese varılmıştı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgeden çatışmaların sürdüğüne dair haberler geliyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi bozmak ve sivillere saldırıda bulunmakla suçluyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Azeri ve Ermeni mevkidaşlarını arayarak Cumartesi günü yürürlüğe giren ateşkesten doğan yükümlülüklerine "tam bir biçimde uyma" çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan da dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan yönetimin savunma bakanlığı, Azeri güçlerinin çeşitli bölgelere top ve roket atışları yaptığını, ayrıca kendi güçlerinin de Su-25 tipi bir Azeri savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürdü. Ancak bu iddia Azerbaycan tarafından yalanlandı.

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Azerbaycan Ermenistan içindeki füze fırlatma mevzilerini vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermeni güçlerini Azeri askeri mevzilerine yeni saldırılar düzenlemekle suçladı. Açıklamada Terter, Ağdam, Ağcabedi bölgelerinin topçu ateşi altında olduğu belirtildi. Saldırılarda bir sivilin öldüğü ve aralarında Azeri gazetecilerin de olduğu birçok kişinin yaralandığı ileri sürülüyor.

Bakanlık ayrıca Ermenistan sınırları içinde bulunan ve Azeri sivil bölgelerine yönelik saldırılarda kullanılan füze fırlatma mevzilerinin imha edildiğini duyurdu. Salıyı çarşambaya bağlayan gece düzenlenen saldırıda bir balistik füze sistemi ve bir roket sisteminin yok edildiği belirtildi. Söz konusu mevzilerin Kelbecer bölgesi yakınlarında olduğu belirtiliyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan saldırıyı doğruladı. Füze mevzilerinin Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini vurmak için kullanıldığı iddiasını ise yalanlayan Stepanyan "Azerbaycan yönüne tek bir füze, top mermisi ya da roket atılmamıştır" dedi. Stepanyan, Ermenistan ordusuna "Azerbaycan toprakları içindeki askeri tesisleri ve savaş harekatlarını vurma hakkı" doğduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Bölgede 1991-1994 yılları arasında süren savaşta 30 binden fazla insan can verdi.

Reuters, AFP / EC, BK

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