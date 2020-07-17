 Rusya′dan Kafkaslar′da dev tatbikat | DÜNYA | DW | 21.09.2020

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DÜNYA

Rusya'dan Kafkaslar'da dev tatbikat

Rusya, Karadeniz ve Hazar bölgelerini de kapsayan "Kafkas 2020" tatbikatını başlattı. Altı günlük tatbikata Çin, Ermenistan ve İran da katılıyor.

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Rusya Kafkaslar'da 80 bin askerin katılımıyla dev tatbikat başlattı. Cumartesi gününe kadar devam edecek "Kafkas 2020" tatbikatına Çin, Ermenistan, Pakistan, Belarus ve Myanmar'dan askerlerin yanı sıra İran'dan da savaş gemilerinin katıldığı açıklandı. Tatbikata katılan yabancı asker sayısının bine yakın olduğu belirtiliyor. Tatbikatta Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, İran ve Endonezya'dan gözlemciler de yer alacak.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın güdümlü füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile elektronik savaş faaliyetlerine odaklanacağı belirtilerek "Kafkas 2020"de müttefik ülkelerle askeri koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

14 üs kullanılıyor

Tatbikatta Rusya'nın güneyi, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgesindeki 14 üssün kullanılacağı, terörizmle mücadele çerçevesinde silahlı çatışmaların çözümünde askeri müdahale senaryoları üzerinde çalışılacağı belirtildi.

Teknik personel ve sivil savunma ekiplerinin de katılacağı tatbikatta 250 tankın yanı sıra Su-27 ve Su-30SM savaş uçakları ile yaklaşık 60 askeri nakliye uçağı da yer alıyor.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov Cumartesi günü yaptığı açıklamada "tatbikatın saldırgan karakter taşımadığı"na vurgu yapmıştı.

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle tatbikat programını yavaşlatmış, NATO'ya da aynı yönde çağrı yapmıştı. Bu yıl Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan "Kafkas 2020"nin kapsamı geçen yıllara göre daha dar tutuldu.

Geçen yılki "Merkez 2019" tatbikatına 128 bin asker, 2018'deki "Doğu" tatbikatına ise 300 bin asker katılmıştı.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatını yapacak

Rusya Salı günü şimdiye kadarki en büyük askeri tatbikatıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 300 bin askerin katılacağı tatbikatı NATO kınadı.  

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