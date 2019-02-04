Rusya'dan INF misillemesi: Moskova da anlaşmayı askıya alıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) altı ay içinde çekileceklerini açıkladı. Kremlin'in açıklaması, anlaşmanın diğer tarafı olan ABD'nin aynı yöndeki açıklamasından bir gün sonra geldi.

Cumartesi günü açıklamalarda bulunan Putin, "Amerikalı ortaklarımız anlaşmaya katılımlarını askıya aldıklarını duyurmuşlardır ve biz de katılımımızı askıya alıyoruz" diye konuştu.

Putin, yetkili birimlere yeni kara konuşlu orta menzilli silah geliştirilmesi talimatı verdiğini kaydetti. Rus lider, orta menzilli nükleer füze konuşlandırmalarının ise yalnızca bu adımın önce ABD'den geldiği takdirde söz konusu olacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma günü, Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi durumunda altı ay içerisinde anlaşmadan resmi olarak çekileceklerini duyurmuştu. Pompeo, diğer silah kontrolü anlaşmaları ile ilgili müzakerelere hazır olduklarını da belirtmişti.

NATO ABD'nin kararına destek vermiş, "Müttefikler bu eylemi güçlü bir şekilde destekliyor" açıklamasında bulunmuştu.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan INF Anlaşması 500 ila 5500 menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyor.

DW,AFP,dpa/BÜ,ÖA

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