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Rusya'dan Gazze açıklaması: "Türkiye ile irtibattayız"

19 Ekim 2023

Gazze'deki çatışmaların bölgesel hâle dönüşme riskine dikkat çeken Rusya, bu konuda Türkiye ile irtibatta olduğunu duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovFotoğraf: Sergei Ilnitsky/REUTERS

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze'deki çatışmaların bölgesel hâle dönüşme riskinin ciddi boyutta olduğu uyarısında bulundu. Lavrov, Rusya'nın bu konuda Türkiye ile temas hâlindeolduğunu açıkladı.

Açıklamaları Rus haber ajansı İnterfaks tarafından aktarılan Lavrov, Gazze krizinden İran'ı sorumlu tutmaya yönelik girişimleri ise provokasyon olarak tanımladı.

Gazze'ye 27 ton insani yardım

Rusya, Refah Sınır Kapısı'nın açılacağının duyurulmasının ardından Gazze'deki sivillere ulaştırılmak üzere Mısır'a 27 ton insani yardım gönderdi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, yardımları taşıyan uçağın, Mısır'ın El Ariş kentine gitmek üzere Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde bulunan havaalanından kalktığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı İlya Denisov, gönderilen insani yardımın Mısır Kızılayı'na teslim edileceğini belirtti. Denisov, söz konusu yardımın, "buğday, şeker, pirinç ve makarna" içerdiğini söyledi.

Refah mutabakatı

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan günde 20 TIR insani yardım ulaştırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Mısır, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu. Refah, Gazze'nin İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek sınır kapısı olma özelliği taşıyor.

İsrail'in Hamas saldırısı sonrası Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede su, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

DW,AFP,rtr/CÖ,HS

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