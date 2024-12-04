Rusya'dan Fidan'ın Suriye açıklamalarına yanıt

Bakan Fidan'ın "Suriye'deki olayları dış müdahale ile açıklamak yanlış olur" sözlerinin ardından Rusya Dışişleri sözcüsü "Dış güçlerin kapsamlı desteği olmasaydı bu eyleme cüret edilemezdi" dedi.

Rusya, Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların başlattığı taarruzun "dış güçlerin kapsamlı desteği" ile gerçekleştiğini vurguladı.

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Hiç kuşku yok ki, Suriye'de yeni bir silahlı çatışmayı kışkırtmak ve şiddet sarmalını tırmandırmak isteyen dış güçlerin teşviki ve kapsamlı desteği olmasaydı, böylesine cesur bir eyleme cüret edemezlerdi" ifadelerini kullandı.

Düzenlediği basın toplantısında "Suriye yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını" vurgulayan Zaharova, "Suriyeli yetkililerin terörist gruplara karşı koyma ve anayasal düzeni tesis etme çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Zaharova, Suriye'de çatışmaların tırmanmasından Ukrayna'yı da sorumlu tutarak, "Ukrayna istihbaratının Suriye'deki teröristlerle iş birliği yaptığını, Kiev'in bölgeye insansız hava araçları gönderdiğini ve bu konuda eğitim verdiğini" öne sürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki olayların dış müdahalelere bağlanamayacağını söylemişti. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak yanlış olacaktır" demişti. Suriye'de gerilimin yeniden tırmanmasında Şam'ın bu zamana kadar sürdürdüğü tutumun etkili olduğunu belirten Fidan, "Rejiminin siyasi sürece dahil olmaması hataydı. Kendi halkıyla uzlaşı sağlaması gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

"Türkiye ve İran ile yakın temas halindeyiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova " "Rusya, İran, Türkiye; bu üç garantör ülkenin dışişleri bakanları yakın temas halinde" dedi.

2016 yılında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de savaşan taraflar arasında ateşkes sağlanmış, daha sonra İran da garantör ülke sıfatıyla bu süreçte yer almıştı.

Zaharova, "Suriye'de hızla istikrarın sağlanması için Rusya'nın aktif bir şekilde ortaklarıyla çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Suriye konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in görüşmede "Suriye devletine karşı radikal grupların terörist saldırganlığının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi" gerekliliğine vurgu yaptığı ve Ankara'nın nüfuzunu bu yönde kullanması mesajı verdiği kaydedilmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki olan Rusya, HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplara yönelik hava saldırıları ile Şam rejimine destek veriyor. Türkiye ise HTŞ ile birlikte rejim güçlerine karşı taarruza katılan Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) destekliyor.

Suriye ordusu karşı saldırı başlattı

HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif güçler ile Beşar Esad hükümetine bağlı ordu arasındaki çatışmalar ise bugün ülkenin dördüncü büyük kenti Hama yakınlarında yoğunlaşıyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhaliflerin Hama'ya doğru ilerleyişine karşı ordunun gece yarısından sonra bir karşı saldırı başlattığını duyurdu. Gözlemevi'nin açıklamasına göre, hükümete bağlı birlikler Hama yakınlarındaki iki köyde kontrolü yeniden sağladıktan sonra isyancıları kentinde "yaklaşık 10 kilometre" uzağına kadar geri püskürttü.

Suriye devlet haber ajansı Sana da ordunun Hama'nın kuzeyindeki "terörist örgütlere" karşı harekâtını sürdürdüğünü ve orduya ait birliklerin "yoğun çatışma" içine girdiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, daha önce yaptığı açıklamada ise HTŞ öncülüğündeki güçlerin "Hama'nın kapılarına ulaştığını" ve bazı mahalleleri bombaladığını belirtmişti.

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif güçlerin bir hafta önce başlattığı saldırılarla ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i ele geçirmesinin ardından Hama'ya doğru ilerliyordu.

İran'dan Suriye'ye askeri destek

Öte yandan İran da Şam yönetimine askeri desteğini sürdürüyor. İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Arapça yayın yapan El Alem, General Cevad Caferi başkanlığındaki bir heyetin askeri danışmanlık vermek ve Suriye'deki hükümet güçlerinin karşı saldırılarını desteklemek üzere Suriye'ye gönderildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi da "Suriye hükümeti bizden Suriye'ye birlik göndermemizi isterse, bu talebi inceleriz" demişti.

AFP, Reuters, dpa/JD, EC

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