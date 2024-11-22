Rusya'dan füze açıklaması: Batı mesajı aldı ve anladı

Rusya, dün Ukrayna'da ilk kez kullandığı nükleer başlık taşıma kapasiteli yeni füzenin Batı'ya mesaj olduğunu belirterek "Biden yönetiminin mesajı aldığına kuşkumuz yok" açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gece yaptığı açıklamada Ukrayna'ya dün ilk kez yeni geliştirilen orta menzilli hipersonik balistik füze fırlattıklarını açıklamasının ardından Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Batı'yı gerilimi tırmandırmama konusunda uyardı.

Ukrayna'da dün kullanılan yeni füzenin Batı'ya bir mesaj olarak tasarlandığını belirten Peskov, "Füze üretip Ukrayna'ya gönderen ve Rus topraklarına düzenlenen saldırılara dahil olan Batılı ülkelerin pervasızca karar ve eylemleri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

Bir yükümlülükleri bulunmamasına rağmen füze saldırısından 30 dakika önce ABD'yi bilgilendirdiklerini belirten Peskov, "Rus tarafı kabiliyetlerini göstermiş, endişelerinin dikkate alınmaması durumunda atacağı diğer misilleme adımlarının çerçeve hatlarını açık bir şekilde ortaya koymuştur" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Fotoğraf: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Biden yönetimine mesaj

Putin'in diyaloğa açık olduğunu, ancak ABD'de görevden ayrılmak üzere olan Biden yönetiminin "gerilimi tırmandırma yolunda ilerlemeyi tercih ettiğini" belirten Peskov, "Mevcut ABD yönetiminin verilen mesajı aldığına ve anladığına kuşkularının bulunmadığını" söyledi.

Rusya lideri Putin dün gece yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı modern hava savunma ve füzesavar sistemlerinin bu tür füzeleri yakalayamayacağını belirterek "Kışkırtıcı politikaların, gerilimin tırmanması durumunda Batı'nın kendisi açısından ciddi sonuçlar doğuracağı" tehdidinde bulunmuştu. Putin, barışçı bir yola girilmesi ve gerilimi yatıştırmaya yönelik her tür temasa açık olduğunu da sözlerine eklemişti.

Rus füzesi NATO-Ukrayna Konseyi'nin gündeminde

Rusya'nın dün ilk kez savaş koşullarında test ettiği, Rusça'da fındık ağacı anlamına gelen Oreşnik orta menzilli hipersonik balistik füze, nükleer başlık taşıyabilme özelliğine de sahip. Ukrayna Perşembe günü Rusya'nın ilk kez "uzun menzilli kıtalararası balistik füzeyle"saldırdığını duyurmuştu.

ABD ve İngiltere, kendi ürettikleri uzun menzilli füzelerin Rus topraklarına saldırı için kullanılabilmesi konusunda Ukrayna'ya izin vermiş, Ukrayna da Salı günü ABD üretimi ATACMS ve Çarşamba günü İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerini Rus topraklarına saldırılarda kullanmıştı.

Rusya'nın füze adımı, önümüzdeki hafta Brüksel'de düzenlenecek NATO-Ukrayna Konseyi'nde ele alınacak.

AFP,rtr/BK,JD

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