Rusya'dan Ermenistan'daki AB misyonuna casusluk suçlaması

Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Ermenistan yönetimini KGAÖ yerine AB ile iş birliği yaptığı için eleştirdi. AB misyonunu Rusya, Azerbaycan ve İran'a karşı casuslukla suçladı.

Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin, Avrupa Birliğini (AB) Ermenistan-Azerbaycan sınırında görev yapan gözlemcileri aracılığıyla Moskova, Bakü ve Tahran'a karşı istihbarat toplamakla suçladı.

Rus resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre Kopırkin, Ermenistan yönetimine Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yerine AB ile iş birliği yaptığı için tepki gösterdi.

Kopırkin, "Ermenistan'ın bugün karşı karşıya olduğu birçok risk eğer Eylül 2022'de KGAÖ'nün Azerbaycan sınırında önlem alma teklifini kabul etmiş olsaydı çözülmüş olacaktı. Ne yazık ki Ermenistan yönetimi AB misyonunu tercih etti ki yaptıkları sınırı korumak değil; Azerbaycan, İran ve Rusya'ya karşı istihbarat toplamak" dedi.

Ancak büyükelçi bu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı veya istihbaratın niteliğine dair detay vermedi.

Güney Kafkasya'nın geleceğinin bölge ülkeleri tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyen Rus diplomat, "Ortak evimize dışarıdan kimse barış ve refah getiremez. Kolektif Batı'nın bölgeyi askerileştirme, AB ve NATO'nun askerî ve siyasî etkisini artırma planları, bölgede uzun vadeli güvenlik, istikrar, toplumsal ve ekonomik kalkınmayı sağlama hedefine tamamen aykırıdır" diye konuştu.

Şubat 2023'te ilan edilen AB gözlem misyonu kapsamında 209 personel Azerbaycan-Ermenistan sınırının Ermenistan tarafında görev yapıyor. Personelin tamamının silahsız olduğunu söyleyen Brüksel'e göre normal süresi Şubat 2025'te sona erecek misyonun görevi, bölgede güvenlik durumunu izlemek ve rapor etmek.

Erivan-Moskova ilişkileri

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Haziran ayında yaptığı açıklamada KGAÖ'den çekileceklerini ilan etmişti. Ermenistan bir süredir ittifakın etkinliklerine katılmıyor ancak resmi olarak ayrılma gerçekleşmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova dün yaptığı açıklamada Erivan'ı kararını gözden geçirmeye çağırdı, üyeliğin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ermenistan ve uzun süreli müttefiki Rusya'nın ilişkileri Azerbaycan'ın 2020'de Karabağ'a başlattığı operasyonla bozuldu. Rusya'yı, Karabağ savaşında Azerbaycan karşısında kendilerine destek vermemekle suçlayan Erivan yönetimi, Batı ile ilişkileri güçlendirme yoluna gitti.

Ermenistan'da Nikol Paşinyan yönetimi, Rusya lideri Vladimir Putin hakkında Ukrayna işgaliyle bağlantılı suçlar nedeniyle yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Şubat 2024'te katılmıştı.

Ermenistan ordusu, Temmuz ayında da ülkeye gelen ABD birlikleri ile ortak tatbikat düzenlemişti.

DW / MUK,BK

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