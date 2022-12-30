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Fotoğraf: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya'dan Ermenistan'a barış gücü tepkisi

2 saat önce

Moskova, Dağlık Karabağ bölgesindeki Rus barış güçlerini eleştiren Ermenistan'a sert tepki gösterdi. Rusya, barış güçlerine yönelik eleştirileri "saldırı ve provokasyon" olarak tanımladı.

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Dağlık Karabağ bölgesindeki Rus barış güçlerini eleştiren Ermenistan'a Moskova'dan yanıt geldi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Barış güçlerimizi kamuoyu önünde hedef alan tüm saldırıları ve provokasyonları kabul edilemez ve Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine somut şekilde zarar verecek kasıtlı eylemler olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçın koridoru, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgedeki madenlerin yasa dışı işletildiği gerekçesiyle protesto düzenleyen Azeri aktivistler tarafından 12 Aralık'tan beri bloke edilmiş durumda. Erivan, Dağlık Karabağ'da yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin bu blokaj nedeniyle gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova,
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria ZaharovaFotoğraf: SNA/IMAGO

Paşinyan'dan sert eleştiri

Ermeni haber sitesi Hetq dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rus barış güçlerini "Dağlık Karabağ'ın nüfusunun azaltılmasını" sessizce seyretmekle suçladığını aktardı. Paşinyan, Rus askerlerinin Dağlık Karabağ'da istikrar ve güvenliği sağlamayacaklarsa Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüne yol vermeleri gerektiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol PaşinyanFotoğraf: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Paşinyan Salı günü yaptığı açıklamada da Azeri aktivistlerce bloke edilen Laçın koridorunda görevli Rus barış güçlerine "sorumluluklarını" yerine getirmeleri için çağrıda bulunmuştu. Ermenistan Başbakanı; Moskova, Erivan ve Bakü arasında varılan mutabakata göre bu bölgenin "Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerinin sorumluluğunda" olduğunu, ancak bu anlaşmanın aksine şu an "Laçın koridorunun Rus barış güçlerinin kontrolünde olmadığını" söylemişti. St. Petersburg'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi zirvesi çerçevesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelen Paşinyan, bu görüşmede Laçın koridorundaki "krizi" ve çözüm yollarını ele almak istediğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bölge uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınmaya devam etmişti. Dağlık Karabağ'da on yıllar süren gerilim ve yaşanan çatışmalar 30 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında çıkan ve altı hafta süren savaş ise Rusya arabuluculuğunda ilan edilen ateşkesle sona ererken Ermeni güçler Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinden çekilmek zorunda kalmıştı. Varılan anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'a Rus barış güçleri konuşlandırılmıştı.

DW,rtr/CÖ,HT

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