Rusya'dan Erdoğan-Esad görüşmesine ev sahipliği mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, ülkesinin olası bir Erdoğan-Esad görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ancak böyle bir buluşmanın ciddi bir hazırlık süreci gerektirdiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ile Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, ülkesinin Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Bogdanov, Ankara ile Şam arasında müzakere sürecinin geliştirilmesi ve Erdoğan ile Esad'ın bir araya gelmesi için hazırlıklar yapılmasını da Moskova'nın desteklediğini bildirdi.

Mihail Bogdanov Fotoğraf: Valery Sharifulin/Tass/picture alliance

Türkiye ile Rusya arasında, devlet başkanları düzeyinde bir buluşmanın "çok iyi" olacağını vurgulayan Bogdanov, böyle bir buluşmanın gerçekleşebilmesi için "ciddi hazırlıklara" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Türkiye-Suriye ilişkilerinin, toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı tanınması temelinde normalleşmesi sürecinden yanayız" diyen Mihail Bogdanov, Rusya'nın bu sürecin mimarları arasında yer aldığını belirterek "Bunun devam etmesini ve ivme kazanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran ve Irak da ilgili"

Rusya'nın ev sahipliğinde, devlet başkanları düzeyinde bir Türkiye-Suriye buluşmasının gündemde olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Bogdanov, şu an elinde buna dair bir bilgi olmadığını belirtti.

"Biz her zaman Moskova'da buluşmalara ev sahipliği yapmaya hazırız. Ankara ve Şam'dan resmi temsilcilerin katılımıyla üçlü buluşmalara da" diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, Tahran ve Bağdat ile de iletişim içinde olduklarına işaret etti. Bogdanov, "İran ve Irak da, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine büyük ilgi duyuyor. Normalleşme, Suriye ve çevresindeki genel duruma olumlu etki edecektir" diye konuştu.

DW / ET,BK

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