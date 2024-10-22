Rusya’dan BRICS'e yeni üye kabulüyle ilgili açıklama

Rus yetkili Ryabkov, BRICS'e bu yıl yeni üye kabulünün gündemde olmadığını belirtti. Ryabkov, Türkiye ile "derinlemesine" istişarelerin sürdüğünü ve Erdoğan’ın zirveye katılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS'e bu yıl içinde yeni üye kabulünün gündemde olmadığını söyledi. Türkiye'nin de üye olmak istediği BRICS'in Rusya'nın Kazan kentindeki 16'ncı zirvesi öncesinde konuşan Ryabkov, "BRICS topluluğuna bu yıl kelimenin tam anlamıyla yeni devletlerin kabulü gündemde değil" dedi.

Sırbistan'da yayımlanan Politika gazetesine konuşan Ryabkov, 1 Ocak 2024 itibarıyla katılan yeni üyelerle BRICS'in üye sayısının neredeyse ikiye katlandığına ve yeni üyelerin intibak sürecinin henüz tamamlanmadığına işaret etti.

BRICS'in genişlemesi ile faaliyetlerinin verimliliğini bir arada götürmenin kolay bir iş olmadığını belirten Ryabkov, "BRICS ile yakınlaşmaya yönelik ilgiyi zayıflatmaya çalışmıyorum. Sadece gerçek durumdan bahsediyorum. Türkiye'nin BRICS'e katılma arzusuna saygı duyuyoruz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazan'a gelecek olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Fotoğraf: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images

Türkiye ile "derinlemesine" görüşmeler sürecek

Ryablov, "Türk mevkidaşlarımızla derinlemesine istişareleri sürdüreceğiz ve tabii ki BRICS içinde de topluluğa katılmak istediğini ifade eden ülkelerden oluşan uzun listeyi ne şekilde değerlendireceğimizi de istişare edeceğiz" diye ekledi.

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRIC, 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştı. 2023 Ağustos ayında Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesinde İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya ile birlikte Arjantin ve Suudi Arabistan üyeliğe davet edilmiş, ilk dört ülke 1 Ocak 2014 itibarıyla resmen tam üye olurken Arjantin'de devlet başkanlığına seçilen Javier Milei ülkesinin üyelikten vazgeçtiğini bildirmişti. Suudi Arabistan'ın tam üyelik süreci de henüz resmen tamamlanmadı.

Erdoğan ile Putin 23 Ekim'de görüşecek

Rusya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü BRICS'in, Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 16'ncı zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in, 23 Ekim'de ikili bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Putin'in ofisinden zirve öncesinde yapılan açıklamada Putin-Erdoğan görüşmesinde ele alınacak konular arasında, Putin'in 2022 yılında gündeme getirdiği, Türkiye'de bir doğal gaz ticaret merkezi kurulması planına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Karadeniz tabanındaki Mavi Akım ve Türk Akım boru hatlarının istikrarlı bir şekilde çalıştığı belirtilerek "Devlet başkanları, Kazan'daki görüşmelerinde Türk topraklarında uluslararası bir doğal gaz merkezi oluşturulması projesini de ele alacaklar. Rusya ve Türkiye arasında çok boyutlu iş birliği tüm temel alanlarda dinamik bir şekilde gelişmektedir, karşılıklı yarar ve ortaklık doğasına sahiptir" denildi.

DW/BK,EC