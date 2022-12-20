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Fotoğraf: Fotolia/Rainer Grothues
GöçRusya

Rusya'dan beyin göçü: 100 bin IT'ci ülkeden kaçtı

3 saat önce

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı, IT sektöründe çalışan iş gücünün yüzde 10'unun yurt dışına gittiğini açıkladı. Genç nitelikli iş gücünün en çok tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından 100 bin enformasyon teknolojileri (IT) uzmanının ülkeyi terk ettiği açıklandı. Başta IT'ciler olmak üzere gençler arasında nitelikli iş gücünde savaşın başlamasıyla artan yurt dışına göç eğilimi, Eylül ayı sonunda ilan edilen kısmi seferberlikle daha da hızlanmıştı.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, IT şirketleri çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unun ülkeyi terk ettiğini ve geri dönmediğini belirterek toplamda 100 bin IT uzmanının yurt dışında bulunduğunu kaydetti. Şadayev, yurt dışına giden IT'cilerin yüzde 80'inin Rus şirketleri için çalışmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

IT şirketlerine uyarı: Katı kısıtlamalar getirmeyin

Gençlerin ülkeyi terk etme nedenlerine değinmeyen Bakan, nitelikli iş gücünün yabancı şirketlere yönelmesini engellemek için IT şirketlerine çağrı yaparak uzaktan çalışmaya yönelik katı kısıtlamalar getirmemelerini tavsiye etti.

Yurt dışına giden Rusların büyük bölümünün Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Ermenistan, Gürcistan ve Kazakistan gibi komşu ülkelere yöneldiği biliniyor.

AFP/BK,EC

 

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