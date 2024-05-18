Deutsche Bank'ın Rusya'daki varlıklarına el konuldu

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle kendisine Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara misillemenin dozunu artırıyor. Ülkedeki bir mahkeme, Deutsche Bank'ın Rusya'daki tüm varlıklarına el konulmasına hükmetti. Mahkemenin, Alman bankasının dahil olduğu bir dava çerçevesinde bankanın varlıklarına, hesaplarına, mülk ve hisselerine el konulmasına hükmettiği kaydedildi. Mahkemenin 238 milyon 600 bin euroya kadar tahvil ve gayrimenkulün yanı sıra bankanın Rus iştirakleri ile Deutsche Bank Teknoloji Merkezi'ne de el konulmasına hükmettiği belirtildi.

Söz konusu dava, projeyi hayata geçirecek olan ve sermayesinin yüzde 50'si Rus doğal gaz devi Gazprom'a ait olan, Sankt Petersburg merkezli RusChemAlliance tarafından açılmıştı. Deutsche Bank, Almanya merkezli Linde ile Rusya'da bir doğal gaz işletme tesisinin inşası için imzalanan anlaşma kapsamındaki garantör kredi sağlayıcılarından biriydi. Anlaşma, Batılı devletlerin devreye soktuğu yaptırımların ardından feshedilmişti.

Birçok şirket ülkeden çekilmek zorunda kaldı

İtalyan Unicredit, bir diğer Alman bankası olan Commerzbank ve ABD merkezli JP Morgan'ın Avrupa'daki bir iştiraki de varlıklarına Rus mahkemeleri tarafından el konulan diğer Batılı kredi kuruluşları. Moskova'da bir mahkeme kararıyla Commerzbank ve JP Morgan'ın toplam 12 milyon 400 bin euroluk varlıklarına el konulurken, Sankt Petersburg'daki bir diğer mahkeme Unicredit'in yaklaşık 460 milyon euroluk varlığına el konulmasına hükmetmişti.

Yaptırımların devreye girmesinin ardından atılan missilleme adımları çerçevesinde Rusya'daki pek çok Batılı şirket, varlıklarına el konulmasını ya da haciz getirilmesiyle yüzleşmek durumunda kaldı ve ülkedeki iştiraklerine yeni yöneticiler atadı. Rusya'dan çekilen şirketler ise firmalarını kimi zaman ruble cinsinden ödenen sembolik bir meblağ karşılığında Rus şirketlere sattı.

Reuters/SÖ,EC

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