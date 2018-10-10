 Rusya′dan Batı′ya: Beyaz Baretlileri İdlib′den çıkarın | DÜNYA | DW | 12.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya'dan Batı'ya: Beyaz Baretlileri İdlib'den çıkarın

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile Batılı ülkeler arasında Beyaz Baretliler gerginliği çıktı. Rus temsilci, Batı destekli sivil savunma ekibini "terörist" diye nitelendirerek Suriye'den çıkarılmalarını istedi.

Syrien | Weißhelme bei der Rettung von Zivilisten (Getty Images/AFP/M. Al-Bakour)

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen bir kapalı toplantıda Rus ve Batılı diplomatlar arasında, Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler konusunda gerginlik yaşandığı bildirildi. AFP haber ajansı, toplantıya katılan diplomatlara dayandırdığı haberinde Rus elçinin toplantıda Beyaz Baretlileri bir tehdit olarak nitelediği ve Batılı ülkelere Beyaz Baretliler'i Suriye'den çıkarması için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Rus elçinin özellikle Beyaz Baretlilerin yoğun faaliyet gösterdiği İdlib'e işaret ederek "Teröristler çıkarılmalı. Uygar bir toplumda bulunmaları doğru bir fikir değil" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yaygın olarak Beyaz Baretliler adıyla bilinen "Suriye Sivil Savunması" kuruluşu, çoğunlukla muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde faaliyet gösteriyor. Türkiye sınırındaki İdlib, Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son vilayet. Rusya, geçmişte de Beyaz Baretliler'in Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu, hatta Suriye rejimine yönelik kimyasal saldırı suçlamalarına dayanak oluşturacak "mizansenlerde" kullanıldığını iddia etmişti.

Batılı ülkelerin tepkisi

AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklara göre, Rus elçinin Beyaz Baretliler konusundaki sözleri, Güvenlik Konseyi toplantısında yer alan ABD'li, İngiliz ve Fransız temsilcilerin tepkisine neden oldu.

UN-Sicherheitsrat

ABD'li temsilcinin Rusya'yı "çirkin ve asılsız suçlamalar" yöneltmekle suçlayarak "Beyaz Baretliler bir insani örgüttür. Rusya yanlış bilgiler yaymaya devam ediyor" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Kaynaklara göre, İngiltere Rusya'dan "Güvenlik Konseyinin zamanını harcamayı" bırakmasını isterken Fransa da Rus elçinin açıklamaları nedeniyle "şaşkın olduğunu ve dehşete düştüğünü" belirtip söz konusu örgütün Suriye'de "yüzlerce hayat kurtardığını" vurguladı.

Propaganda suçlaması

Rusya, 2016 Nobel Barış Ödülü adayları arasında yer alan Beyaz Baretliler'i Suriye'de muhaliflerin uluslararası alanda yaptıkları propaganda faaliyetlerinde yer almakla suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı geçen ay, dünyaya İdlib'in Cisr eş Şugur kentinde bir kimyasal silah saldırısı düzenlenmiş gibi gösterilmesi için gittiğini öne sürdüğü televizyon ekiplerinin Beyaz Baretliler ile işbirliği yaptığını iddia etmişti. Bakanlık, çekimlerine başlandığını belirttiği "senaryoda", Beyaz Baretliler'in "kimyasal saldırıdan etkilenmiş İdliblilere yardım ederken" görülmesinin planlandığını ileri sürmüştü.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde Beyaz Baretliler'in Suriye'den çıkarılması için yaptığı çağrı, İdlib'deki ağır silahların Moskova ile Ankara arasında varılan anlaşma uyarınca bu vilayetten çıkarıldığı bir dönemde geldi. Soçi'de Eylül ayında Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib'de 15-20 kilometre derinliğinde, silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması ve tüm terörist grupların 15 Ekim'e kadar bu bölgeden ayrılmalarının sağlanması kararlaştırılmıştı.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ve Rusya: İdlib mutabakatı uygulanıyor

Rusya Dışişeri Bakanı Lavrov İdlib mutabakatına uyulduğunu söylerken, Türkiye silahsızlandırılmış bölgeden çekilmelerin tamamlandığını açıkladı. Rus Dışişleri Bakanlığı İdlib'den bini aşkın muhalifin çıktığını aktardı. (10.10.2018)  

ABD ve İngiltere'den İdlib yardımları için "haraç" önlemi

ABD ve İngiltere, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye tarafındaki Babül Hava'dan giriş yapan yardım konvoylarından toplanan paranın El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'a aktarıldığı şüphesiyle harekete geçti. (04.10.2018)  

Alman hükümeti İdlib için insani yardıma hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ziyaretinde Alman hükümetinin İdlib’e insani yardıma hazır olduğunu açıkladı. Bakan, ABD’nin olası bir ortak askeri operasyona destek için yaptığı çağrıya ise olumlu yanıt vermedi. (03.10.2018)  

İsrail yüzlerce "Beyaz Baretli"yi Suriye'den tahliye etti

İsrail, Batılı devletlerin isteği üzerine yardım kuruluşu Beyaz Baretliler'in yüzlerce çalışanını Suriye'den tahliye etti. Kararın Esad birliklerinin gündeydeki ilerleyişi nedeniyle alındığı bildiriliyor. (22.07.2018)  

Benzer içerik

Syrien Russischer Soldat in der Provinz Idlib

Türkiye ve Rusya: İdlib mutabakatı uygulanıyor 10.10.2018

Rusya Dışişeri Bakanı Lavrov İdlib mutabakatına uyulduğunu söylerken, Türkiye silahsızlandırılmış bölgeden çekilmelerin tamamlandığını açıkladı. Rus Dışişleri Bakanlığı İdlib'den bini aşkın muhalifin çıktığını aktardı.

UN-Sicherheitsrat

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib pazarlığı 11.09.2018

İdlib'le ilgili Birleşmiş Milletler düzeyinde pazarlıklar devam ediyor. Rusya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi bu akşam yeniden toplanacak. Uluslararası toplum büyük bir insani krizden endişe ediyor.

Antonio Guterres

Guterres'ten İdlib mutabakatına destek açıklaması 18.09.2018

Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatına ilişkin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi. Anlaşmanın insani yardımların ulaştırılmasının önünü açması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Malezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor

Malezya’da hükümet idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor. Açıklama yapan iki bakan, idam cezası uygulamasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının haftaya parlamentoya sunulacağını söyledi. 

FOTO-GALERİ

default

Gazetecilik: Tehlikeli meslek

2018’in ilk 10 ayında 73 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Gazetecilerin karşı karşıya olduğu riskler çoğaldı. 