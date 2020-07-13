 Rusya’dan Bakü ve Erivan’a arabuluculuk teklifi | DÜNYA | DW | 14.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya’dan Bakü ve Erivan’a arabuluculuk teklifi

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda yedi Azeri asker daha hayatını kaybederken Rusya tarafları itidale çağırarak tansiyonun düşmesi için arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

Dimitri Peskov

Dimitri Peskov

Rusya’dan Ermenistan ve Azerbaycan’a "itidal" çağrısı geldi. "Ermenistan - Azerbaycan sınırındaki çatışmaya ilişkin derin bir endişe duyuyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın iki tarafı da itidale davet ettiğini söyledi.

Sözcü, "Minsk Grubu'nun eş başkanı olan Rusya’nın arabuluculuk konusunda çaba göstermeye de hazır olduğunu" söyledi. Bu grup, 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa yönelik barışçıl bir çözümü teşvik etmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulmuştu.

İki üst düzey Azeri ordu mensubu hayatını kaybetti

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Pazar günü başlayan çatışmalarda bugün de 7 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, çatışmalarda hayatını kaybedenler arasında bir tümgeneralle, bir albayın da bulunduğunu açıkladı. Böylece hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısı 11’e yükseldi. Veliyev, Ermenistan tarafından 100 askerin öldürüldüğünü öne sürerken Erivan'dan yapılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda iki askerin öldüğü kaydedildi.

Ankara'dan Bakü'ye tam destek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğunu yinelemişti.

TRT Haber yayınında konuşan Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin, "Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız" ifadelerini kullanmıştı. Çavuşoğlu ayrıca, "Geçenlerde bir açıklamamda da söylemiştim: Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız" diye konuşmuştu.

AFP,DW / SÖ,BK

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker öldü

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker hayatını kaybederken iki Ermeni asker yaralandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin "tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu" açıkladı. (13.07.2020)  

Paşinyan: Karabağ sadece barışçıl yollardan çözülebilir

Ermenistan’ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesindeki iktidar değişikliğinin perde arkası, Rusya ve AB ile ilişkiler ve Karabağ sorunu hakkında Deutsche Welle’nin sorularını yanıtladı. (30.05.2018)  

Dağlık Karabağ'da Rusya faktörü

Geçen yılki çatışmaların ardından Karabağ'dan yine ölüm haberleri geldi. Bölgede gerilimin yeniden tırmanabileceğini belirten uzmanlar, Rusya'nın bölgedeki rolüne ve korumak istediği güç dengelerine dikkat çekiyor. (02.03.2017)  

Benzer içerik

Nagorny Karabach Konflikt

Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker öldü 13.07.2020

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker hayatını kaybederken iki Ermeni asker yaralandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin "tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu" açıkladı.

Russland Moskau | Verfassungsreferendum | Wladimir Putin, Präsident

ABD ve AB'den Rusya'daki referanduma eleştiri 02.07.2020

Rusya lideri Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumu yüzde 77,9'luk oyla kabul edildi. ABD ve AB, manipülasyon suçlamalarının soruşturulmasını istedi.

Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow

Putin’in sağ kolu Peskov’un testi de pozitif çıktı 12.05.2020

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında Rusya ikinci sıraya yükselirken Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Asya’da ikinci dalga endişesiyle önlemler sıkılaştırılıyor

Başta Hong Kong olmak üzere, Asya’nın kimi bölgelerinde ikinci dalga endişesi nedeniyle koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  