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Rusya'dan Azerbaycan'a "Laçin Koridoru'nu aç" çağrısı

1 saat önce

Rusya, Azerbaycan'dan Laçin Koridoru'na koyduğu ablukayı kaldırmasını istedi. Ermenistan'dan yapılan açıklamada abluka nedeniyle bölgede kıtlık yaşandığı belirtildi.

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Laçin Koridoru'nda Azerbaycan askerleri
Laçin Koridoru'nda Azerbaycan askerleriFotoğraf: Tofik Babayev/AFP/Getty Images

Rusya Azerbaycan'ı, Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesi arasındaki tek karayolu bağlantısına uyguladığı ablukayı kaldırmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'nın "Dağlık Karabağ çevresindeki durumu hızla yatıştıracak tedbirlere ihtiyaç olduğunu" aktardığı vurgulandı.

Lavrov'un, söz konusu telefon görüşmesinde, Laçin Koridoru olarak adlandırılan Dağlık Karabağ bağlantısını da içeren, "İnsani yardım yollarının önündeki engellerin kaldırılması dahil olmak üzere daha önce mutabık kalınan adımların uygulanması" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan, Laçin Koridoru'nu Temmuz ayında kapatmıştı. Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Mer Margaryan, abluka nedeniyle bölgede "ciddi derecede" gıda, ilaç, gaz ve yakıt kıtlığı oluştuğunu belirtti. Laçin Koridoru başlangıçta çevreci olduklarını belirten Azerbaycanlı protestocular tarafından kapatılmıştı. Daha sonra Bakü, güvenlik gerekçelerini öne sürüp bağlantının girişine bir barikat kurarak yolu tamamen kesti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Ermenilerin çoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ için çatışıyor. Uluslararası toplumun Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ettiği bölgede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan iki savaşta binlerce kişi öldü.

2020'de 6 bin 500'den fazla kişinin öldüğü altı hafta süren çatışmaların ardından Rusya, Ermenistan'ı geniş bir alanı terk etmeye zorlayan bir ateşkes anlaşmasına aracılık etti. O zamandan beri Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik devam ediyor.

 

AFP / TY,ET

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