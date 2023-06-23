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Rusya'dan Azerbaycan'a "Laçin Koridoru" uyarısı

1 saat önce

Rusya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenilere insani yardımların taşındığı Laçin Koridorunu tamamen açması çağrısı yaptı. Bölgede ilaç ve gıda sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

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Laçin Koridorunda görev yapan bir Rus askeri
Laçin Koridorunda görev yapan bir Rus askeriFotoğraf: Tofik Babayev/AFP/Getty Images

Rusya, Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasında kullanılan Laçin Koridorundan geçişleri engellememesi konusunda Azerbaycan'ı uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Bakü'nün tutumunun Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaları ihlal ettiğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek "Bakü'yü Laçin Koridoru boyunca trafiğin önündeki engelleri tamamen kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, geçen hafta Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgelere yardım taşıyan konvoyların geçişinin Azerbaycan tarafından engellendiğini açıklamış, bölgedeki Ermeniler de gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını bildirmişti.

2020'de patlak veren altı haftalık savaşta Azerbaycan, Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğratarak Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinde kontrolü yeniden ele geçirmişti. Savaş sonrasında iki taraf Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Azerbaycan'ın koridordan güvenli geçişleri güvence altına almasını da içeriyor.

Ancak Azerbaycanlı çevre aktivistlerinin bölgede yasadışı madenciliği protesto etme gerekçesiyle koridoru kapatması nedeniyle Dağlık Karabağ'da Aralık ayından bu yana insani kriz yaşandığı belirtiliyor. Azerbaycan, sivil ulaşım ve yardım konvoylarının Laçin Koridorundan geçişi önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.

AFP/BK,GY

 

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