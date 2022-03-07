Rusya'dan Avrupa'ya gazı kesme tehdidi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 13'üncü gününe girerken Rusya'dan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışına ambargo uygulanabileceği açıklaması geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini askıya alma kararına işaret ederek, "Bizim de buna misilleme yapma ve halihazırda yüzde yüz kapasite ile çalışan Kuzey Akım 1 boru hattına ambargo uygulama hakkımız var" dedi. Henüz bu yönde karar alınmadığını ve olası bir ambargodan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını ifade eden Novak, Avrupalı politikacıların suçlamalarının Rusya'yı "böyle bir karar almaya ittiğini" öne sürdü.

Almanya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınmasını kararlaştırmıştı. Avrupalı politikacıların Rusya'dan hammadde ithaline ambargo uygulanmasına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirten Novak, "Rus petrolünden feragat etmenin dünya piyasasında bir felakete yol açacağı çok açık" dedi ve bir varil ham petrolün fiyatının 300 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Novak, "Avrupalı politikacılar vatandaşlarını ve tüketicileri böyle bir durumda benzin, elektrik ve ısınma maliyetlerinin çok yükselebileceği konusunda uyarmalı" dedi.

Avrupa, petrol ihtiyacının büyük bir kısmını Rusya'dan karşılıyor. Yaklaşık 500 milyon tonluk yıllık petrol ihtiyacının yüzde 30'u Rusya'dan temin ediliyor. Ayrıca doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ı, kömürün de yarısı Rusya'dan ithal ediliyor.

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Avrupa enerjide dışa bağımlılığı azaltmak istiyor

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ile ilişkilerin gerginleşmesi ve enerji fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesi ile birlikte enerji dönüşümünün sağlanması yönündeki çalışmalarını da hızlandırdı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bugün AB'nin enerji tedarikinde bağımsızlığını sağlamaya yönelik planlarını kamuoyuna tanıtacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bunun tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve "Rusya'dan uzaklaşıp daha güvenli tedarikçilere yönelme" ile mümkün olacağını söyledi. Von der Leyen, planların özellikle boru hatları ile taşınan sıvı doğal gazı kapsadığını ve söz konusu altyapının ileride hidrojen için kullanılabileceğini ifade etti. AB Komisyonu'nun önerileri arasında, rüzgâr, hidrojen gibi yenilenebilir enerjilere daha fazla yatırım yapmak da bulunuyor.

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın Versay kentinde yapılacak iki günlük zirvede de bu konuyu ele alacak. Perşembe günü başlayacak zirvede üye ülkelerin, "Rus gazı, petrolü ve kömür ithalatına olan bağımlılığımı tedricen azaltma" üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor. Zirvede ayrıca, Ukrayna'nın birliğe üyeliği de gündeme gelecek.

dpa,Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe