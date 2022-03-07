 Rusya′dan Avrupa′ya gazı kesme tehdidi | Avrupa | DW | 08.03.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Rusya'dan Avrupa'ya gazı kesme tehdidi

Rusya, Avrupa'yı savaşın başlamasından bu yana ilk kez açıkça doğal gaz sevkiyatını kesmekle tehdit etti. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rus gazına bağımlılığı kırmanın ve enerji dönüşümünü hızlandırmanın yollarını arıyor.

Almanya'nın Lubmin kasabasında, Baltık Denizi üzerinden Kuzey Akım 1 boru hattı ile gelen doğal gazı karşılama istasyonu

Almanya'nın Lubmin kasabasında, Baltık Denizi üzerinden Kuzey Akım 1 boru hattı ile gelen doğal gazı karşılama istasyonu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 13'üncü gününe girerken Rusya'dan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışına ambargo uygulanabileceği açıklaması geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Almanya'nın Kuzey Akım 2  projesini askıya alma kararına işaret ederek, "Bizim de buna misilleme yapma ve halihazırda yüzde yüz kapasite ile çalışan Kuzey Akım 1 boru hattına ambargo uygulama hakkımız var" dedi. Henüz bu yönde karar alınmadığını ve olası bir ambargodan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını ifade eden Novak, Avrupalı politikacıların suçlamalarının Rusya'yı "böyle bir karar almaya ittiğini" öne sürdü.

Almanya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınmasını kararlaştırmıştı. Avrupalı politikacıların Rusya'dan hammadde ithaline ambargo uygulanmasına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirten Novak, "Rus petrolünden feragat etmenin dünya piyasasında bir felakete yol açacağı çok açık" dedi ve bir varil ham petrolün fiyatının 300 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Novak, "Avrupalı politikacılar vatandaşlarını ve tüketicileri böyle bir durumda benzin, elektrik ve ısınma maliyetlerinin çok yükselebileceği konusunda uyarmalı" dedi.

Avrupa, petrol ihtiyacının büyük bir kısmını Rusya'dan karşılıyor. Yaklaşık 500 milyon tonluk yıllık petrol ihtiyacının yüzde 30'u Rusya'dan temin ediliyor. Ayrıca doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ı, kömürün de yarısı Rusya'dan ithal ediliyor.

Video izle 05:24

Putin'in Ukrayna'yı işgal gerekçeleri ne kadar doğru?

Avrupa enerjide dışa bağımlılığı azaltmak istiyor

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ile ilişkilerin gerginleşmesi ve enerji fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesi ile birlikte enerji dönüşümünün sağlanması yönündeki çalışmalarını da hızlandırdı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bugün AB'nin enerji tedarikinde bağımsızlığını sağlamaya yönelik planlarını kamuoyuna tanıtacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bunun tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve "Rusya'dan uzaklaşıp daha güvenli tedarikçilere yönelme" ile mümkün olacağını söyledi. Von der Leyen, planların özellikle boru hatları ile taşınan sıvı doğal gazı kapsadığını ve söz konusu altyapının ileride hidrojen için kullanılabileceğini ifade etti. AB Komisyonu'nun önerileri arasında, rüzgâr, hidrojen gibi yenilenebilir enerjilere daha fazla yatırım yapmak da bulunuyor.

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın Versay kentinde yapılacak iki günlük zirvede de bu konuyu ele alacak. Perşembe günü başlayacak zirvede üye ülkelerin, "Rus gazı, petrolü ve kömür ithalatına olan bağımlılığımı tedricen azaltma" üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor. Zirvede ayrıca, Ukrayna'nın birliğe üyeliği de gündeme gelecek.

 

dpa,Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman hükümeti Rusya'ya enerji yaptırımlarına karşı

ABD'nin Rusya'dan enerji ithalinin yasaklanmasını gündeme getirmesine rağmen Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'dan doğal gaz ve petrol almayı şimdilik sürdüreceklerini bildirdi.  

Benzer içerik

LUBMIN, GERMANY - FEBRUARY 23: A view of Nord Stream 2 gas receiving station on GermanyÄôs Baltic coast in Lubmin on February 23, 2022. It is the logistical link between the Nord Stream 2 Pipeline and the European pipeline network. Germany halts Nord Stream 2 pipeline after RussiaÄôs move against Ukraine. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 yükseldi 07.03.2022

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 345 euro oldu.

Lubmin, 29.04.2021 - Molchstation, Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. (zu dpa: Nord Stream 2 - Befüllung von zweitem Strang, weiter kein Betrieb)

Almanya’nın Rusya’ya Kuzey Akım 2 resti ne anlama geliyor? 24.02.2022

Almanya, Kuzey Akım 2 projesini askıya aldı. Peki Scholz Hükümeti'nin bu hamlesi ne anlama geliyor? Berlin’in restini, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gazı kesme misillemesi izler mi? Merak edilen soruların yanıtları:

SASSNITZ, GERMANY - AUGUST 04: The Yuri Topchev (R), a Russian offshore supply ship, departs as sections of pipe for the Nord Stream 2 gas pipeline lie stacked at Mukran Port on Rügen Island on August 04, 2021 in Sassnitz, Germany. Mukran Port is the main German operating base for supplying pipe sections to the Nord Stream 2 gas pipeline, a dual line pipeline that runs along the Baltic Sea floor and will transport natural gas from Russia to Germany. The first line was completed earlier this year and the second line is under construction.The project has been a source of international controversy as it has drawn opposition from the United States, Poland and Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Ukrayna krizi: Almanya Kuzey Akım 2 projesini durduruyor 22.02.2022

Alman hükümeti, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararını aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1,5 milyonu geçti

Ukrayna ordusu 24 Şubat'tan beri en az 11 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalar ülkenin kuzeydoğusundaki Sumi ve Lebedin'de yoğunlaştı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde öne çıkan gelişmeler...  

FOTO-GALERİ

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana 74 binden fazla Ukraynalı komşu Romanya'ya kaçtı.  