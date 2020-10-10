 Rusya′dan Aliyev′e ″Türkiye″ yanıtı | DÜNYA | DW | 12.10.2020

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DÜNYA

Rusya'dan Aliyev'e "Türkiye" yanıtı

Rusya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Dağlık Karabağ barış görüşmelerine Türkiye'nin de katılması önerisine "Formatta değişiklik düşünülmüyor" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulunması için yapılacak barış görüşmelerinin formatında bir değişiklik düşünülmediğini açıkladı.

Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmesi sonrasında yaptığı bu açıklama, görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını isteyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yanıt olarak değerlendirildi.

Aliyev, Pazartesi günü Haber Global'a yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yapılacak barış görüşmelerine Türkiye'nin de dahil olması gerektiğini vurgulamıştı. Barış görüşmelerinin Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yürütüleceğini hatırlatan Aliyev, Suriye, Libya ve diğer uluslararası sorunların çözümünde "uluslararası bir güç olan Türkiye'nin de bu sürece dahil olması" gerektiğini belirtmişti. "Türkiye de zaten Minsk Grubu üyesi, neden sürece dahil olmasın?" şeklinde konuşan Aliyev, Ermenistan ile barış görüşmelerinin ne zaman başlayacağını ise henüz bilmediğini kaydetmişti.

Rusya'dan ateşkese uyma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklamasında ayrıca Azeri ve Ermeni taraflara derhal ateşkese uyma çağrısında bulundu. Lavrov, Mnatsakanyan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da alınan kararlara kesinlikle uymalarını bekliyoruz" dedi.

Azerbaycan, ateşkese rağmen Ermeni birliklerinin Gence kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu

Azerbaycan, ateşkese rağmen Ermeni birliklerinin Gence kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ise Dağlık Karabağ için barış görüşmelerinin başlamasının, bölgede tam ateşkesin sağlanmasının ardından mümkün olacağını söyledi.

Lavrov'un arabuluculuğunda Ermeni ve Azeri dışişleri bakanları arasında geçen hafta yapılan 11 saatlik görüşme sonucunda Cumartesi gününden itibaren esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkeste mutabık kalınmıştı. Ancak sağlanan mutabakata rağmen, bölgede dün akşam ve bu sabah da çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP, Dağlık Karabağ'ın başkenti olarak bilinen Hankendi kentinin güneybatısına topçu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Dağlık Karabağ'ın kuzeydoğusundaki Terter'de de çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Karşılıklı suçlamalar

Azerbaycan ve Ermenistan ise birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerinin Ağdere-Ağdam ve Füzuli-Cebrayıl bölgelerindeki mevzilere saldırdığını; Goranboy, Terter ve Ağdam'a topçu ateşi düzenlediğini duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Azerbaycan ordusunun "güney cepheyi" bombaladığını belirtti. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada da, Azerbaycan ordusunun geri püskürtüldüğü öne sürülerek "insan hayatı ve askeri teçhizat açısından ağır kayıp verdirildiği" iddia edildi. Dağlık Karabağ yönetimi de birliklerinin Azeri ordusunun kayıp vermesine yol açtığını ve Hadru kenti civarındaki bölgelerde askeri hareketliliğin sürdüğünü açıkladı.

Reuters,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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