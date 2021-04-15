Rusya’dan ABD’ye yaptırım misillemesi

ABD ve Rusya arasındaki gerginlik tırmanıyor. ABD'nin seçimlere müdahale ettiği ve siber saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir gün önce Rusya'ya yaptırım kararı almasına ve çok sayıda kurum ve kişiyi de Moskova’ya yönelik yaptırım listesine dahil etmesine misilleme gecikmedi.

Rusya Cuma günü 10 ABD'li diplomattan ülkeyi terk etmesini istedi. Ayrıca aralarında FBI Direktörü Christopher Wray'in de yer aldığı sekiz eski ve muvazzaf ABD'li yetkilinin Rusya'ya girişi yasaklandı.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’nın Rusya’da bulunan bazı ABD'li sivil toplum kuruluşlarını Rus siyasetine karışmaları nedeniyle kapatabileceğini söyledi.

Lavrov ABD'li büyükelçi John Sullivan'a istişarelerde bulunması için ülkesini gitmesini tavsiye ettiğini aktardı.

Rusya ayrıca ABD elçiliğine Rusya'dan ve üçüncü ülkelerden personel alımını engellemeyi, ABD'li diplomatların elçiliğe kısa süreli seyahatlerini kısıtlamayı ve ABD'li diplomatların ülke içindeki seyahatlerine dair kuralları sıkılaştırmayı planlıyor.

Lavrov Washington'ın adımını "kesinlikle düşmanca ve kışkırtılmamış" olarak nitelendirirken, Rusya'nın ABD'nin ülkedeki ticari çıkarlarına yönelik olarak "acıtıcı tedbirler" alabileceğini kaydetti.

Seçime müdahale suçlaması

ABD, siber saldırı girişimlerinde bulunduğu ve başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle Rusya'ya misilleme olarak 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış ve bu ülkeye bir dizi yeni yaptırım uygulanmasına karar vermişti.

Beyaz Saray'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, haklarında sınır dışı kararı verilen diplomatlar arasında Rus istihbarat teşkilatının beş çalışanının bulunduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin sınır dışı kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler doğrultusunda Biden 13 Nisan Salı günü telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin ile Avrupa'da yaz aylarında bir görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi. Rus tarafı ise yaşanan son gelişmeler ışığında konunun değerlendirildiğini belirtiyor.

Reuters, AP / SSB, CÖ

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