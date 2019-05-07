 Rusya′dan ABD′ye ″Suriyeli Kürtler″ uyarısı | DÜNYA | DW | 08.05.2019

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DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye "Suriyeli Kürtler" uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap bölgelerine Kürtleri yerleştirme çabaları konusunda ABD'yi uyardı. Diğer yandan Fırat'ın doğusundaki Deyr ez Zor'da YPG yönetimine karşı Arapların protestoları üçüncü haftasına girdi.

Sergei Lawrow russischer Außenminister (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

ABD'nin Suriye'de Kürtleri Arapların yaşadığı bölgelere yerleştirmesi girişimlerine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sürecin Suriye'nin parçalanması ile sonuçlanabileceği uyarısı yaptı.

Rus TASS haber ajansının haberine göre Lavrov, Çarşamba günü İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de Kürtlerle ilgili planlarını eleştirdi. "Suriyeli Kürtlerin Suriye'de asırlardır yaşayan, uzun bir tarihe sahip bir ulus olarak haklarına sahip olmalarını güçlü bir biçimde destekliyoruz" diyen Lavrov, "Kürtlerin yaşadığı bölgelerin onların ulusal mirası olarak kalmayı sürdürmesi gereklidir. ABD'nin, Arap kabilelerinin tarihi olarak yaşadığı yerlere Kürtleri yerleştirme girişimleri kötü bir süreçtir, doğrudan ayrılıkçılığa ve Suriye'nin bölünmesine gidecek bir yoldur" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Fırat'ın doğusundaki durumla ilgili endişelerini de dile getirerek burada konuşlu yabancı birlikler ve özel operasyon birliklerinin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir bölümünü işgal eder konumda olduğunu söyledi.

Bu güçlerin Şam yönetiminin davetiyle bölgede bulunmadığını, varlıklarının yasa dışı olduğunu söyleyen Lavrov, "Hâlâ Kürt kartını oynamaya çalışıyorlar. Biz, Kürt sorununun, Kürtlerin yaşadığı devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Lavrov, "ABD ve -Fransız muhataplarımız dahil- Amerika'ya sahada yardım edenler, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda söyleyegeldiklerini uygulamaya da geçirmelidirler" diye konuştu.

Araplar'dan YPG'ye karşı protestolar

Öte yandan Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor vilayetinin Arap sakinlerinin Kürt yönetimini protesto gösterilerinin üçüncü haftasına girdiği bildiriliyor. YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), petrol zengini bölgenin kontrolünü 18 ay önce ele geçirmişti. Bölgenin Arap sakinleri, YPG yerel yönetimini kendilerine karşı ayrımcılık yapmak ve temel hizmetleri sağlamamakla suçluyor.

Reuters haber ajansına konuşan bölge sakinleri ve aşiret üyeleri, gençlerin zorla SDG içinde silah altına alınması ve hapiste bulunan binlerce kişinin akıbeti nedeniyle gerginlik yaşandığını belirtiyor. Bazı köylerde SDG'nin protestoculara ateş açtığı bildiriliyor. YPG'nin bir süredir Suriye rejimine petrol sattığı ve bunun da bölgenin Arap sakinlerini rahatsız ettiği kaydediliyor.

Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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