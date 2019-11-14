 Rusya’dan ABD’ye START’ı uzatma önerisi | DÜNYA | DW | 27.11.2019

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DÜNYA

Rusya’dan ABD’ye START’ı uzatma önerisi

Rusya, ABD’ye iki ülkenin sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran START anlaşmasını uzatma teklifinde bulundu. Anlaşmanın süresi 2021’de doluyor.

Arşiv - Rusya ordusunun envanterinde bulunan Sarmat kıtalararası balistik füze

Arşiv - Rusya ordusunun envanterinde bulunan Sarmat kıtalararası balistik füze

Moskova’dan Washington'a 2021’de süresi dolacak olan Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nı (START) yenileme teklifi geldi.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’ye anlaşmanın süresini beş yıl uzatma teklifi yaptıklarını, ancak bundan daha kısa süreli bir uzatmanın da kendileri için uygun olduğunu açıkladı. RIA haber ajansı, Ryabkov’un, "Anlaşmanın öngörüldüğü gibi beş yıl, bu sürenin ABD için herhangi bir sebepten uygun olmaması halinde ise daha kısa bir süre için uzatılmasını teklif ettik" ifadelerine yer verdi. Ryabkov, kendileri için en iyi seçenek olmasa da kısa süreli bir uzatmanın dahi "hiç yoktan iyi" olacağını söyledi.

Moskova bu ayın başında anlaşmanın süresinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekerek, söz konusu anlaşmaya tam teşekküllü bir alternatif için yeterli zaman olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Trump'ın "Yeni START" hoşnutsuzluğu

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın başkanlık döneminde 2010’da imzalanan yeni anlaşmanın (New START) ABD için kötü bir anlaşma olduğunu ifade etmişti. Dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında imzalanan anlaşma, her iki ülkenin sahip olabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısının bin 500’le sınırlandırılmasını öngörüyordu.

ABD, geçen Ağustos ayında Soğuk Savaş'ın son döneminde nükleer silahlanma yarışının önüne geçmek için Moskova ile imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekildiğini açıklamıştı. Washington’ın anlaşmadan çekilmesi, Birleşmiş Milletler tarafından endişeyle karşılanmış ve "nükleer savaş karşısındaki frenin yitirildiği" uyarısı yapılmıştı.

DW,rtr / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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