 Rusya′dan ABD′ye sert Karadeniz uyarısı | DÜNYA | DW | 13.04.2021

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DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye sert Karadeniz uyarısı

Karadeniz'e iki savaş gemisi göndermeye hazırlanan ABD'ye Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ryabkov'dan "Kıyılarımızdan uzak durun" uyarısı geldi.

Arşiv - Sivastopol'daki Rus Karadeniz Filosuna bağlı Smetlivi muhribi

Arşiv - Sivastopol'daki Rus Karadeniz Filosuna bağlı Smetlivi muhribi

Son günlerde giderek tırmanan Ukrayna krizi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Karadeniz'e göndermeyi planladığı iki savaş gemisi nedeniyle daha da sertleşiyor. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, söz konusu ABD gemileri ile ilgili olarak, "Kırım'dan ve Karadeniz kıyılarımızdan uzak dursunlar. Bu onlar için iyi olur" dedi. Rus medyasına açıklamalarda bulunan Ryabkov, Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz'e gelişini "provokasyon" olarak nitelendirerek, "gücümüzü sınıyorlar, sinirimizi yıpratıyorlar ancak başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sergey Ryabkov

Sergey Ryabkov

Türkiye geçen hafta, ABD'nin uluslararası sözleşmelere uygun olarak donanmasına ait iki geminin Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek Karadeniz'e çıkacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmayan ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) ise, savaş gemilerinin "rutin faaliyetler" için Karadeniz'de olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansının derlediği verilere göre, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana, NATO ülkelerinin Karadeniz'deki askeri varlığında artış yaşandı. Rusya donanmasının Karadeniz filosu Kırım Yarımadası'nda bulunuyor.

"Donbas'ta yaşayanları koruyacağız"

Bakan Yardımcısı Ryabkov ayrıca, ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşayan halkı koruyacağını dile getirdi. Söz konusu bölge halihazırda Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler tarafından kontrol ediliyor.

Ukrayna-Rusya sınırında yaşanan gerilim, Kiev'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın sınır bölgesine 40 bin askerden oluşan bir güç yığması nedeniyle oldukça artmış durumda. Washington, Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlıkta Kiev'e destek verdiğini daha önce defalarca resmi ağızlardan dile getirdi.

Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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